CAAT จับมือ BDI บูรณาการข้อมูลการบิน ยกระดับระบบข้อมูลกลาง หนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพธุรกิจการบิน

CAAT ลงนามความร่วมมือ BDI “โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขนส่งทางอากาศ” บูรณาการข้อมูลการบิน ยกระดับการพัฒนาระบบข้อมูลกลางด้านการบินของประเทศ รองรับการกำกับดูแล นโยบาย ความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพการบิน ในเชิงธุรกิจ
วันนี้ ( 2 ธันวาคม 2568) พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. พร้อมด้วยนายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาเศรษฐกิจการบิน CAAT และศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) นายสุธี อุไรวิชัยกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล BDI ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขนส่งทางอากาศ” เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลกลางด้านการบินของประเทศไทยให้มีความทันสมัย โปร่งใส และใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกมิติ
โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้าง “ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบิน” ผ่านการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ทั้งสายการบิน ท่าอากาศยาน หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน เพื่อยกระดับการวิเคราะห์เชิงนโยบาย การบริหารจัดการห้วงอากาศ ประสิทธิภาพการให้บริการ และการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศในระยะยาว
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการ CAAT กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีข้อมูลด้านการบินจำนวนมาก แต่กระจัดกระจายในหลายฐานข้อมูล การรวมข้อมูลเหล่านี้ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย การกำกับดูแล การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญ เช่น การเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารจากอินเดีย ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อทั้งสายการบิน ท่าอากาศยาน หน่วยงานรัฐ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ทั้ง CAAT และ BDI ยืนยันว่าการดำเนินงานทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับสากล พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานหลักในอุตสาหกรรมการบิน เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รวมถึงสายการบินของไทย เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลระดับประเทศที่มีคุณภาพและยั่งยืน
“ข้อมูลเป็นทรัพยากรที่ยิ่งใช้งาน ยิ่งสร้างคุณค่า หากนำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้อง ถูกเวลา และถูกวิธี ข้อมูลจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างมหาศาล นี่คือหัวใจของ Data-Driven Economy หรือระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และวันนี้เราไม่ได้มองข้อมูลเป็นเพียงเครื่องมือทางธุรกิจ แต่ยังเป็น “โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแล” ของอุตสาหกรรมการบิน ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อมโยงกันจะช่วยให้ CAAT สามารถวางแผนกำกับดูแลได้แม่นยำขึ้น ตรวจพบความเสี่ยงได้เร็วขึ้น และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและการเดินอากาศได้ตรงจุด ข้อมูลคือรากฐานสำคัญของระบบการบินที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสาร ภาคธุรกิจ และสังคมโดยรวม”ผู้อำนวยการ CAAT กล่าวว่า
โครงการนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และเสริมสร้างการนำข้อมูลด้านการบินไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงนโยบายและเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต