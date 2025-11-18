TRAVEL LINK สร้างปรากฏการณ์! แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว กวาดกระแสตอบรับเกินคาด จากการจัดอบรมและ MEETUP ทั่วประเทศ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ สขญ. ประกาศความสำเร็จของโครงการ TRAVEL LINK แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร หลังเดินหน้าจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการและงาน MEETUP ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ (เชียงใหม่), ภาคตะวันออก (พัทยา), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี) และภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของภาคธุรกิจต่อการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคดิจิทัล
กิจกรรมภายในงานถูกออกแบบให้ "เข้มข้น เน้นปฏิบัติการจริง" ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งจัดขึ้นใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ชลบุรี และอุดรธานี ที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ พร้อมการสาธิตการใช้งานแพลตฟอร์ม TRAVEL LINK เพื่อบริหารจัดการข้อมูลท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดสู่การขยายตลาดเชิงกลยุทธ์รวมถึง กิจกรรม MEETUP พบปะเครือข่ายธุรกิจ (Networking) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขา ทั้งที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง และกิจกรรมท่องเที่ยว ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและเทคโนโลยี มาร่วมบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในยุคดิจิทัล พร้อมแนะแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสแก่ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค
ศาสตราจารย์ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ กล่าวว่า “การจัดอบรมและกิจกรรม MEETUP ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคง TRAVEL LINK จะยังคงเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”
“โครงการ TRAVEL LINK มุ่งทำหน้าที่เป็น “สะพานเชื่อม” ที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายภาคส่วนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งในเมืองหลักและเมืองรองสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพสูง ใช้วิเคราะห์ตลาด วางแผนกลยุทธ์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเท่าเทียม” ศาสตราจารย์ธีรณีกล่าวทิ้งท้าย
ความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมข้อมูลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย พร้อมปูทางสู่เครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
แม้กิจกรรมอบรมและ MEETUP ในปีนี้จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนายังเปิดกว้างสำหรับทุกท่าน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและทดลองใช้งานได้ฟรีที่ www.travellink.go.th และติดตามข่าวสารผ่าน Facebook Page: Travel Link และ Line Official Account : @travellink.th