TRAVEL LINK จัดใหญ่! MEETUP สร้างเครือข่ายหนุนทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI หลังจากรุกหนักบุก 3 ภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กระแสตอบรับดี พร้อมลุยจัดใหญ่ เปิดเวทีพบปะสังสรรค์เขย่าวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดหลัก “การขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวด้วยข้อมูล ปี 2568” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568 ณ วิคเตอร์คลับ สาทรสแควร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยง และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในแวดวงท่องเที่ยวทุกภาคส่วน
ภายในงาน MEETUP การขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวด้วยข้อมูลปี 2568 ครั้งนี้ถือเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนของบรรดาผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งโรงแรมที่พัก ผู้ให้บริการทัวร์ ตัวแทนการท่องเที่ยว ไปจนถึง Startup และผู้พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มุมมอง และหาแนวทางความร่วมมือในการยกระดับและฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืนในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำ Networking เพื่อสร้างความสัมพันธ์ มองเห็นโอกาสธุรกิจใหม่ๆ และขยายความร่วมมือในอนาคต
การจัด MEETUP สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโครงการ TRAVEL LINK ในการร่วมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมและส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง ทำให้ทุกภาคส่วนสามารถเรียนรู้ เติบโต และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างมีทิศทาง
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Travel Link ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2568
#TravelLink #BigData #BDI #TourismData #SmartTourism #SustainableTourism #BigDataForTravel