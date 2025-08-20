TRAVEL LINK ปักหมุด 4 ภูมิภาคทั่วไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 จังหวัด และ Meetup พิเศษที่กรุงเทพ งานนี้ฟรี!

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เดินหน้าโปรโมทโครงการ TRAVEL LINK จัด Roadshow อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้เริ่มต้น” ใน 3 จังหวัดหลัก พร้อมกิจกรรม Meetup สุดพิเศษ ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยด้วย Big Data โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้การใช้งาน Dashboard ของ TRAVEL LINK เข้าใจบทบาทของ Big Data ต่อการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมาย (PDPA) ผู้เข้าร่วมยังสามารถแลกเปลี่ยนกับทีมผู้พัฒนาโดยตรง เพื่อใช้ข้อมูลในการวางกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ ต่อยอดโอกาสการตลาด และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยว
กำหนดการ Roadshow
ภาคเหนือ – จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต
ภาคตะวันออก – พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 28 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – จังหวัดอุดรธานี (รวมพื้นที่ จ.หนองคาย) วันที่ 4 กันยายน 2568 ณ โรงแรมเวลาดี อุดรธานี
ปิดท้ายด้วย Meetup สุดพิเศษ!
ภาคกลาง – กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 กันยายน 2568 ณ วิคเตอร์คลับ สาทรสแควร์
กิจกรรม Networking สุดใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมองเชิงกลยุทธ์ และสร้างโอกาสความร่วมมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วย Big Data
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมทั้ง 4 พื้นที่จะได้ อัปเดตเทรนด์การท่องเที่ยวปี 2025 จากมุมมองผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคธุรกิจในแต่ละพื้นที่ เพื่อมองเห็นทิศทางใหม่และโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย
เข้าร่วมฟรี! หากคุณยังไม่รู้จักแพลตฟอร์ม TRAVEL LINK หรืออยากเพิ่มทักษะการใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โอกาสนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของปีนี้!
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่านทางแบบฟอร์มลงทะเบียนของแต่ละพื้นที่ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/travellink.th
