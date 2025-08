‘สุเมธ’ชู 5 แกนหลัก‘RAPID’ นำ‘กนอ.’สู่แพลตฟอร์มขับเคลื่อนอุตฯไทยยุคใหม่

‘สุเมธ’ชู 5 แกนหลัก R-A-P-I-D ยกระดับบทบาท‘กนอ.’สู่แพลตฟอร์มนำอุตฯไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เน้น ‘นวัตกรรม-ความยั่งยืน’ เพิ่มศักยภาพแข่งขันระดับสากลนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงการกำหนดทิศทางและบทบาทของ กนอ.ในฐานะ ‘แพลตฟอร์ม’ สนับสนุนนักลงทุน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ว่า แนวทางในการยกระดับบทบาทของ กนอ.ในการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ก้าวสู่การเป็นผู้ออกแบบอนาคตอุตสาหกรรมไทยเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะใช้อำนาจหน้าที่ องค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีอยู่ พัฒนา‘แพลตฟอร์ม’ เพื่อเชื่อมโยงอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมในทุกมิติ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไทย ไปสู่โอกาสทางธุรกิจผ่านการมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้ออำนวยในการดำเนินธุรกิจ‘นับจากวันนี้ กนอ. จะไม่ใช่แค่หน่วยงานกำกับตรวจสอบ หรือเป็น Landlord (เจ้าของที่ดิน) เท่านั้น แต่ กนอ.จะเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีมูลค่าสูง โปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืนอย่างแท้จริง’ นายสุเมธ กล่าวปัจจุบันอุตสาหกรรมโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งรูปแบบธุรกิจ หรือพฤติกรรมตลาด โดยมีปัจจัยกดดันอื่นๆ ทั้งมาตรการภาษีของสหรัฐฯ, บทบาทเชิงรุกของจีน, ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้ กนอ.เป็น ‘แพลตฟอร์ม’ ที่มีประสิทธิภาพมากในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย จึงได้นำวิสัยทัศน์ 5 แกนหลักสำคัญ หรือ RAPID มาดำเนินการ ประกอบด้วย1.R - Regulatory Flexibility ปลดล็อกกฎระเบียบเพื่อความเร็วและความยืดหยุ่น ตั้งเป้าให้บริการ One Stop Digital หรือระบบดิจิทัลครบวงจร ภายใน 100 วันแรก2.A - Advance Infrastructure ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค นำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับใช้ให้ทันสมัยสู่มาตรฐานโลก เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ลดต้นทุน รองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่3.P - Productivity Through Innovation การเพิ่มผลิตภาพโดยนวัตกรรมร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการธุรกิจกระแสใหม่ รวมถึงธุรกิจแห่งอนาคตต่างๆ4.I - Integrate Digital Transformation การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ระบบดิจิทัลแบบครบวงจร นำ AI (ปัญญาประดิษฐ์), Big Data (ฐานข้อมูลขนาดใหญ่) และระบบดิจิทัลขั้นสูงมาใช้ในทุกระดับและ 5.D - Driven Growth and Sustainability ขับเคลื่อนการเติบโตบนฐานความยั่งยืน พัฒนา Eco-industrial Towns (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) ให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 70% ของพื้นที่ กนอ.ภายในปี 2571 พร้อมยกระดับมาตรฐาน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ให้เป็นจุดขายหลักของนิคมอุตสาหกรรมไทยในระดับสากล