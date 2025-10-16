BDI ปลุกพลังผู้ประกอบการไทยใช้ Big Data และ AI ขับเคลื่อนธุรกิจ ผ่านโครงการ Connect the Dots 2025

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เดินหน้าเสริมพลังให้ผู้ประกอบการไทยให้ใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) สร้างคุณค่าใหม่ให้ธุรกิจผ่านโครงการ “Connect the Dots 2025” กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และทดลองใช้เทคโนโลยีข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ สะท้อนบทบาทของ BDI ในการผลักดันให้ Big Data และ AI กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของภาคเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2568 โครงการสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและประชาชนกว่า 500 คน พร้อมจุดประกายแนวคิดและตัวอย่างการใช้ Big Data และ AI ในการบริหารธุรกิจจริงอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ กล่าวว่า โครงการ Connect the Dots จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้อัพเดทความรู้ พร้อมเชื่อมโยงจากความรู้สู่การลงมือทำ และมองเห็นว่าข้อมูลและ AI ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป เราได้เห็นหลายธุรกิจเริ่มใช้ข้อมูลจริงในการปรับกลยุทธ์ สร้างบริการใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ
“ปี 2568 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่เราได้เห็นพลังของความร่วมมือ ทั้งจากผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่พร้อมเดินหน้าไปด้วยกัน เป้าหมายของ Connect the Dots คือการสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และนำไปใช้ได้จริงในทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของ BDI ในการผลักดันให้ข้อมูลและ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย” ดร.สุนทรีย์ กล่าวเพิ่มเติม
ผลจากการดำเนินงานต่อเนื่องตลอด 4 เดือน ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงศักยภาพของข้อมูล และเริ่มทดลองนำแนวคิดด้าน Big Data และ AI ไปปรับใช้ในองค์กร เช่น การใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการ การนำเครื่องมือวิเคราะห์มาช่วยตัดสินใจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลในธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Data-Driven Business อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับโครงการ Connect the Dots 2025 จัดขึ้นต่อเนื่อง 3 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2568 เพื่อมุ่งเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านข้อมูลให้กลายเป็นการลงมือทำอย่างแท้จริง ครั้งแรกจัดขึ้นในหัวข้อ “ธุรกิจบริการยุคใหม่ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” ถ่ายทอดแนวทางการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางกลยุทธ์และตัดสินใจอย่างแม่นยำ ครั้งที่สอง “AI Roadmap for SMEs: คิดให้คุ้มก่อนลงทุน AI” ให้คำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรก่อนนำเทคโนโลยี AI มาใช้ ตั้งแต่การบริหารจัดการข้อมูล การคัดเลือกเทคโนโลยี ไปจนถึงการพัฒนาทักษะบุคลากร และครั้งที่สาม “Agentic AI in Action” เปิดมุมมอง Agentic AI ที่สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และดำเนินงานได้อัตโนมัติ พร้อมกรณีศึกษาในบริบทธุรกิจไทยที่เริ่มประยุกต์ใช้จริง
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการเดียวกัน คือ “BDI Seminar 2025: Big Data & AI Movement in Thailand” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นเวทีระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางการใช้ Big Data และ AI เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในภาพรวม โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง สะท้อนบทบาทของ BDI ในการเชื่อมโยงนโยบายกับการปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ
ตลอดทั้งปี 2568 BDI ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ฟินเทค การท่องเที่ยว บริการ และการศึกษา เกิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ประกอบการ ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจด้านการใช้ข้อมูลและ AI เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างระบบนิเวศ ที่เริ่มเชื่อมโยงจากระดับองค์กรไปสู่ระดับนโยบาย ความสำเร็จของโครงการในปีนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนบทบาทของ BDI ในการทำให้แนวคิดการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้เกิดขึ้นจริงในภาคเศรษฐกิจไทย และปูทางไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ยั่งยืนในอนาคต
สำหรับปี 2569 BDI เตรียมต่อยอดผลสำเร็จของโครงการ ด้วยการจัดกิจกรรม “Connect the Dots: Meet Up” เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำข้อมูลและ AI ไปใช้จริงในธุรกิจ และร่วมกันต่อยอดแนวคิดสู่การพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook: bdithailand และเว็บไซต์ www.bdi.or.th