TRAVEL LINK มุ่งมั่นเชื่อมโยงข้อมูล ผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เปิดวิสัยทัศน์มุ่งมั่นเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะ “TRAVEL LINK” ที่จะช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศสามารถ “ปรับตัว” รับมือกับการเปลี่ยนแปลง และค้นพบโอกาสใหม่ ๆ จากพลังของข้อมูลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อย่างเป็นรูปธรรม
ในยุคที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพึ่งพาความรู้สึกหรือประสบการณ์เดิมอาจไม่เพียงพออีกต่อไป สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI จึงประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเข้าสู่ยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผ่านการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะ “TRAVEL LINK” ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและทุกหน่วยงาน สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และค้นหาโอกาสใหม่ ๆ จากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล (รักษาการ) ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ TRAVEL LINK กล่าวว่า เป้าหมายของ TRAVEL LINK ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับให้ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังมุ่งทำหน้าที่เป็น ‘คู่คิด’ ที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง (Data-Driven Decision) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นให้กับระบบเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยในระยะยาว ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ในมือจึงเปรียบเสมือนการมีแผนที่และเข็มทิศที่ชัดเจน ช่วยชี้ทิศทางและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจได้
ทั้งนี้คำว่า Data-Driven หรือ “การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” อาจฟังดูเป็นศัพท์เทคนิค แต่แท้จริงแล้วหมายถึงการบริหารจัดการและตัดสินใจโดยอิงข้อมูลจริง แทนการคาดเดา เช่น โรงแรมหรือธุรกิจท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องคาดการณ์เองว่า “นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจสนใจทริปทะเลใต้มากขึ้นในปีนี้” แต่สามารถใช้ข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัดหรือข้อมูลรีวิวมาวิเคราะห์ได้ว่า “จังหวัดติดทะเลในภาคใต้มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 5.92% และมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 11.01% จากปีที่แล้ว”(ข้อมูลจากแดชบอร์ดสถิติการเปรียบเทียบผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ เทียบระหว่างปี 2568 และ 2567 ช่วงวันที่ 1 มกราคม-30 สิงหาคม) เพื่อปรับแผนธุรกิจให้ตรงตามความต้องการ
TRAVEL LINK จึงมุ่งมั่นรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวจากหลายแหล่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผลให้กลายเป็น “ขุมพลัง” ที่ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถนำไปใช้ได้จริงในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้ทันที
“การก้าวสู่ยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ถือเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย แต่ก็เป็นโอกาสทองในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันบนเวทีโลก TRAVEL LINK มุ่งมั่นจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจริง และทำให้ “ข้อมูล” ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนหน้าจอ แต่เป็น “ไอเดีย” และ “โอกาส” ใหม่ ๆ สำหรับทุกธุรกิจในภาคการท่องเที่ยว” ดร.อัญชลิสา กล่าวทิ้งท้าย
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRAVEL LINK ได้ที่ www.travellink.go.th หรือทาง Facebook Page: Travel Link และ Line Official Account : @travellink.th