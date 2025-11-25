GISTDA เปิดข้อมูลแผนที่ดาวเทียม "หาดใหญ่" ระดับน้ำท่วมวิกฤต! สูงสุดเกิน 4 เมตร กระทบประชาชนกว่า 1.5 แสนคน

GISTDA เผยผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้เทคนิค HAND Model (Height Above Nearest Drainage) ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1A ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ในการประเมินความลึกของน้ำ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่รุนแรงและเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะต่อโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้:
• ประชาชน: ได้รับผลกระทบประมาณ 150,230 คน
• ที่อยู่อาศัย: ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 25,102 หลังคาเรือน
• สถานที่สำคัญ: ได้รับผลกระทบประกอบด้วย โรงเรียน 47 แห่ง และโรงพยาบาล 8 แห่ง
• เส้นทางคมนาคม: ได้รับผลกระทบระยะทางรวมกว่า 536 กิโลเมตร
พื้นที่ระดับน้ำท่วมวิกฤตส่วนใหญ่อยู่ในโซนสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งจากการวิเคราะห์และจำแนกตามเฉดสีในแผนที่แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการเข้าช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับอันตรายสูง ดังนี้
• 💧 โซนสีฟ้าอ่อน (0.5 – 1 เมตร): ระดับน้ำท่วมถึงเอว
• 🔵 โซนสีน้ำเงินเข้ม (2 – 3 เมตร): ระดับน้ำท่วมสูงมิดหัว (พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอหาดใหญ่)
• ⚫ โซนสีเข้มจัด/เกือบดำ (มากกว่า 4 เมตร): ระดับน้ำลึกมาก
ต้องเน้นย้ำว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอหาดใหญ่มีน้ำท่วมขังในระดับ โซนสีน้ำเงินเข้ม (2-3 เมตร) ซึ่งเป็นระดับที่สูงมากและบ่งบอกถึงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
GISTDA ได้ส่งต่อชุดข้อมูลเชิงวิเคราะห์ดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจและปฏิบัติการตามภารกิจอย่างเร่งด่วนที่สุด
ประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน (Near Real-time) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่:
• เว็บไซต์: https://disaster.gistda.or.th
• แอปพลิเคชัน “เช็คน้ำ” สำหรับระบบปฏิบัติการ
iOS: https://gqr.sh/yxQp และ
Android: https://gqr.sh/rcGq