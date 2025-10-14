GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียม Sentinel - 1C พบ 13 จังหวัดภาคอีสาน นัำท่วมกว่า 3.7 แสนไร่ เป็นพื้นที่เกษตร ชุมชน และเส้นทางคมนาคม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel - 1C ของวันที่ 13 ตุลาคม 2568 พบพื้นที่น้ำท่วมขังบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด , นครพนม , อุดรธานี หนองคาย , ขอนแก่น , ชัยภูมิ , มหาสารคาม , นครราชสีมา , สกลนคร , บึงกาฬ ,กาฬสินธุ์ , บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ รวม 13 จังหวัด มีพื้นที่น้ำท่วมขังกว่า 370,509 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร ชุมชน และเส้นทางคมนาคมบางส่วน
สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป
ผู้ที่สนใจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังสามารถอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมแบบ Near-realtime ได้ทางแอปพลิเคชัน “เช็คน้ำ”