(คลิป)“ลำน้ำมาศ”ล้นทะลักท่วมบ้านเรือนปชช.ห้วยแถลง โคราช ถนน-นาข้าวจม หนักสุดในรอบ 12 ปี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- น้ำ“ลำน้ำมาศ” ล้นตลิ่งไหลทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน อำเภอห้วยแถลง โคราช ชาวบ้านขนของหนีน้ำไม่ทน ถนน นาข้าวจม หนักสุดในรอบ 12 ปี
วันนี้ (16 ต.ค.68) ปริมาณน้ำลำน้ำมาศในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน และนาข้าว บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8 ตำบลกรงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนนับสิบหลังคาเรือน โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำน้ำในตำบลกรงรถ ถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านอย่างรวดเร็ว ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร
นายบรรชา บิริสี อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองซำ ตำบลกรงรถ อำเภอห้วยแถลง บอกว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มวลน้ำภายในลำน้ำมาศได้ล้นตลิ่ง แล้วไหลทะลักเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน และบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำน้ำอย่างรวดเร็ว จนตนไม่สามารถขนย้ายข้าวของภายในบ้านหนีน้ำได้ทัน ทำให้ข้าวของในบ้านถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย นับว่าปีนี้เป็นปีที่น้ำมาแรงมาก หนักสุดในรอบ 12 ปี
ล่าสุด ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอห้วยแถลง ได้ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป