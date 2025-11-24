GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมพื้นที่ภาคใต้ของไทย พบน้ำท่วมขัง 7 จังหวัด ส่วนใหญ่ระดับน้ำมีความลึกตั้งแต่ 1 เมตร – 2.5 เมตรขึ้นไป

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA รายงานสถานการณ์ล่าสุดของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-1A เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ของไทย โดยข้อมูลจากดาวเทียมพบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรวมประมาณ 334,895 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของ 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา , ปัตตานี , พัทลุง , นครศรีธรรมราช , นราธิวาส , ยะลา , สตูล
ภาพรวมสถานการณ์และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- พื้นที่หลักที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มและชุมชนที่อยู่อาศัย รวมถึงเส้นทางคมนาคมที่สำคัญบางส่วน
- ระดับน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังส่วนใหญ่ที่พบมีระดับความลึกตั้งแต่ 1 เมตร – 2.5 เมตรขึ้นไป
- ข้อมูลนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งติดตามและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่ลุ่มและที่อยู่อาศัยบริเวณบางส่วนของจังหวัดที่ระบุรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
GISTDA ได้สนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดนี้ให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการโดยทันที เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนสำคัญในการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือและเข้าถึงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ผลกระทบในระยะต่อไป
หมายเหตุสำคัญ : การประเมินพื้นที่ ความลึก และผลกระทบที่ได้รับนี้ เป็นการวิเคราะห์โดยประมาณจากข้อมูลดาวเทียม ซึ่งจำเป็นต้องมีการสำรวจยืนยันความถูกต้องในสภาพพื้นที่จริงต่อไป
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : disaster.gistda.or.th