ดูท่าไม่น่ารอด! หนุ่มใหญ่มาเลย์บอกเมียไปประชุมที่กัวลาลัมเปอร์ แต่โผล่ติดน้ำท่วมในหาดใหญ่

หนุ่มใหญ่วัย 45 ปีชาวมาเลเซีย พบว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ไม่ใช่เพราะน้ำท่วมครั้งเลวร้ายในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่เป็นเพราะเขาต้องหาคำแก้ตัวกับภรรยา ที่ไม่ทราบว่าเขาไปปรากฏตัวอยู่ในไทยได้อย่างไร ทั้งที่บอกว่าจะไปประชุมในกัวลาลัมเปอร์
รายงานข่าวระบุว่าชายรายนี้บอกกับภรรยาว่าจะเดินทางไปประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศ แต่ในความเป็นจริงคือเขาเดินทางไปหาดใหญ่ ไปสนุกสนานเฮฮาปาร์ตีพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนๆ
อย่างไรก็ตามไม่มีใครหนีพ้นชะตาลิขิต ชายรายนี้ไม่คาดคิดว่าจะมาเจอภัยพิบัติอุทกภัยในไทย และพอระดับน้ำท่วมสูง ทำให้เขาติดแหง็กอยูในโรงแรมราคาประหยัด ที่กลายเป็นแหล่งหลบภัยชั่วคราวของเขา
ด้วยที่ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ ชายรายนี้จึงต้องคิดแผนใหม่เพื่อโกหกภรรยา และโชคดีที่กัวลาลัมเปอร์เองก็น้ำท่วมเช่นกัน อย่างไรก็ตามเขากลับทำผิดพลาดถึงตาย เพราะดันเผลอไปแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง และตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวระบุว่าเขาอยู่ในโรงแรมราคาถูกแห่งหนึ่งใกล้ตลาดน้ำหาดใหญ่
กระนั้นดูเหมือนว่าฝ่ายภรรยาจะไม่รู้สึกประหลาดใจเท่าไหร่ต่อการโกหกคำโตของสามี โดยในข้อความบนเฟซบุ๊กที่โพสต์โดย Pak Long Hery ทางภรรยาบอกว่าเธอรู้สึกเอะใจตั้งแต่แรกแล้ว จากการสังเกตชุดที่สามีพับใส่กระเป๋าสัมภาระ ซึ่งมีทั้งกางเกงขาสั้นและเสื้อเชิ้ตฮาวายสำหรับเที่ยวชายหาด ทั้งที่เมืองหลวงของมาเลเซีย ไม่ได้อยู่ติดทะเล
"ไม่มีชายหาดในกัมลาลัมเปอร์ เดี๋ยวสามีของฉันคงเดินทางกลับบ้านในไม่ช้า เมื่อถึงตอนนั้น เขาจะได้เจอการประชุมของจริง" ภรรยาพูดเสียงเข้ม
จนถึงวันจันทร์(24พ.ย.) ระดับน้ำในหาดใหญ่ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง ตามหลังห่าฝนที่เทลงมาไม่หยุด เวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือ ในขณะที่เหยื่อจำนวนมาก ในนั้นรวมถึงชาวมาเลเซีย ได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยออกจากที่หลบภัยตามลำดับ
(ที่มา:เวิลด์ออฟบัซ)