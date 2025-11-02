กัมพูชาสั่งปิดกาสิโนในบาเวต จับต่างชาติ 23 คนหลังพบโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์

MGR ออนไลน์ - เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้บุกเข้าตรวจค้นกาสิโนแห่งหนึ่งและสั่งปิดกาสิโนดังกล่าววานนี้ หลังพบหลักฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางออนไลน์ ตามการรายงานของสำนักข่าวขแมร์ไทม์ส
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. สำนักเลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ (CCCC) ได้เป็นผู้นำและประสานงานกับคณะกรรมการการพนันเชิงพาณิชย์แห่งกัมพูชา (CCGC) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อัยการศาลจ.สวายเรียง เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ ที่กาสิโนซิลเวอร์ สตาร์ ในเมืองบาเวต จ.สวายเรียง
ปฏิบัติการบุกตรวจค้นดังกล่าวส่งผลให้จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 23 คน ประกอบด้วย ชาวศรีลังกา 6 คน ชาวปากีสถาน 7 คน ชาวฟิลิปปินส์ 2 คน ชาวเนปาล 2 คน ชาวอินเดีย 1 คน ชาวไนจีเรีย 1 คน ชาวแอลจีเรีย 1 คน (เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเป็นเหยื่อ) และผู้ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้า 3 คน (ชาวไต้หวัน 1 คน และชาวมาเลเซีย 2 คน) พร้อมกับยึดหลักฐานต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ 24 เครื่อง หนังสือเดินทาง 19 เล่ม และมือถือ 20 เครื่อง
คณะกรรมการการพนันแห่งกัมพูชาได้ตัดสินใจระงับใบอนุญาตของกาสิโนซิลเวอร์ สตาร์ และห้ามดำเนินกิจการหลังจากได้รับหลักฐานเพียงพอ ขณะที่กันเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวหัวหน้าขบวนการ 3 คน ไปยังศาลจังหวัดสวายเรียงเพื่อดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย
ส่วนชาวต่างชาติอีก 20 คน ถูกส่งตัวไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการเนรเทศออกจากกัมพูชา
เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุว่าพวกเขามุ่งมั่นต่อการรณรงค์ระดับชาติในการปราบปรามการหลอกลวงทางเทคโนโลยี และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้วางแผนและผู้กระทำความผิดทุกรายในอาชญากรรมเหล่านี้ โดยไม่มีข้อยกเว้น.