กัมพูชายอมรับจับหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นงานยาก อ้างส่วนใหญ่สั่งการจากต่างประเทศ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเปิดเผยว่าแม้ความพยายามปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ที่ดำเนินการอยู่ในกัมพูชาจะทวีความเข้มข้นขึ้น แต่คนบงการส่วนใหญ่ยังคงหลบหนีและมีฐานอยู่นอกประเทศ
ทัช สุขัก โฆษกกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวขแมร์ไทม์ส ระบุว่า แม้ว่าทางการกัมพูชาจะจับกุมผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงออนไลน์และช่วยเหลือเหยื่อได้เป็นจำนวนมาก แต่หัวหน้าของขบวนการเหล่านี้มักปฏิบัติการจากระยะไกลจากต่างประเทศ ที่ทำให้ความพยายามที่จะนำตัวคนเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น
เขากล่าวว่า จากลักษณะของการปฏิบัติการหลอกลวงข้ามชาตินี้ ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นของการมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
“สำหรับเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ส่วนใหญ่ที่ดำเนินการในกัมพูชา หัวหน้าขบวนการไม่ได้อยู่ในประเทศ สิ่งนี้ทำให้การจับกุมผู้ที่รับผิดชอบที่แท้จริงในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติเป็นเรื่องยาก” ทัช สุขัก กล่าว
โฆษกกระทรวงมหาดไทยยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามที่กัมพูชากำลังดำเนินการเพื่อขัดขวางการหลอกลวงทางออนไลน์ ซึ่งรวมถึงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย การลงทุนในอุปกรณ์เฝ้าระวังและติดตามที่ทันสมัย และการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่มุ่งเน้นการทลายเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์
“กัมพูชายังคงเสริมสร้างบทบาทในการต่อสู้กับอาชญากรรมทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์หลอกลวงออนไลน์ เรากำลังเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ของเราและจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้ทันกับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงของผู้กระทำความผิด” ทัช สุขัก กล่าว
เขากล่าวว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนทางการเมืองจากระดับสูงสุด โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เป็นประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื่อต่อสู้กับการหลอกลวงออนไลน์
คณะกรรมการได้สั่งดำเนินการบุกตรวจค้นครั้งใหญ่ทั่วประเทศ ที่นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยกระทำความผิดหลายร้อยคน และช่วยเหลือชาวต่างชาติได้กว่า 3,000 คน ที่รวมทั้งชาวฟิลิปปินส์ ชาวจีน ชาวเวียดนาม และจากประเทศอื่นๆ ที่ถูกหลอกเสนองานปลอม และถูกบังคับให้เข้าร่วมปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์
“ผลจากการปราบปรามครั้งใหญ่ มีผู้กระทำความผิดหลายร้อยคนถูกจับกุม และเหยื่อจำนวนมากได้รับการช่วยเหลือ” ทัช สุขัก กล่าว
นอกจากนี้ เขายังย้ำว่ากัมพูชายังคงเปิดรับความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขวิกฤตนี้ โดยเสริมว่ากลุ่มอาชญากรเล็งเป้าหมายไปยังผู้คนจากทั่วภูมิภาคและทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ยังไม่ก้าวหน้าของกัมพูชากำลังเผชิญกับความท้าทายในการติดตามปฏิบัติการที่ซับซ้อน
“ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ นับประสาอะไรกับกัมพูชา ที่เป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางเทคโลยีน้อยกว่า แต่เราได้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกจากความร่วมมือ” ทัช สุขัก กล่าว
“แต่เราต้องไม่ลืมว่าคนที่ถูกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดเสมอไป ผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้วางแผน กลุ่มอาชญากรเหล่านี้วางโครงสร้างให้มีผู้ปฏิบัติการระดับสูงเพียงไม่กี่คนเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลและรักษาความลับ” โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา กล่าว.