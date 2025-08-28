xs
xsm
sm
md
lg

สาวเขมรหัวใจไทยแฉ “กำนันลี” ตัวบงการยึดที่ดินคนไทยบ้านหนองจาน รวบรวมไว้ขายนายทุนจีนสร้างกาสิโน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หญิงเขมรที่เคยอยู่ศูนย์อพยพและแต่งงานกับคนไทย แฉคนบงการยึดที่ดินที่บ้านหนองจานคือ “กำนันลี” หรือ “โต สริน” พร้อมเมียคนไทยชื่อ “เจ๊รัตน์” หวังกว้านซื้อไว้ขายให้นายทุนจีนที่จะขยายเมืองมาจากปอยเปตพร้อมสร้างกาสิโน แฉม็อบป่วนทหารไทยวันแรกๆ ถูกจ้างมาโดยสองผัวเมียนี้ ก่อนที่พวกยูทูปเบอร์สบช่องสร้างภาพลบให้ทหารไทย ลั่นยอมไม่ได้ อพยพมาอาศัยพักพิงแผ่นดินไทย แล้วมายึดที่ดินคนไทย ท้าหากจะต่อต้านสินค้าไทยให้ไปรื้อหรือเผาบ้านฮุนเซนเลย เพราะใช้ปูนจากประเทศไทยสร้าง


เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จุดที่คนไทยมารวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจทหารไทย ได้มีชาวกัมพูชาที่แต่งงานกับคนไทยและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน เดินทางมาร่วมชุมนุมด้วย ชื่อนางสาวดารา เรียน หรือดาว ซึ่งเคยหนีภัยสงครามมาอยู่ศูนย์อพยพได้แต่งงานกับคนไทย มีรีสอร์ตอยู่ที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

นางสาวดารา เรียน ซึ่งได้แสดงบัตรชมพูยืนยันว่าตนเองเป็นชาวกัมพูชา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ตนเห็นความไม่ชอบธรรมที่ชาวกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยประเทศไทยมายาวนาน ปัญหาตอนนี้เกิดจากผู้นำท้องถิ่นกัมพูชาชื่อกำนันลี หรือชื่อเขมรว่า โต สริน มีเมียเป็นคนไทยชื่อนางรัตน์ ซึ่งชาวกัมพูชาที่มายึดครองที่ดินบ้านหนองจานได้ขายที่ดินให้กับกำนันลี ซึ่งกำนันลีจะรวบรวมที่ดินขายให้นายทุนชาวจีนเพื่อสร้างกาสิโน ขยายเมืองมาจากปอยเปตมาบริเวณบ้านหนองจาน และหลักเขตที่ 43 ที่จะเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านโนนหมากมุ่น


ทั้งนี้ นางสาวดาวกล่าวว่า กำนันลีเป็นอดีตทหารเขมรที่เคยประจำการในพื้นที่นี้ และเห็นช่องทางที่จะสร้างความร่ำรวยจากการค้าที่ดิน จึงลาออกจากทหาร มาสมัครเป็นกำนันทำการกว้านซื้อที่ดินขาย ซึ่งแม้ที่ดินบริเวณบ้านหนองจานชาวกัมพูชาไม่สามารถออกโฉนดได้ แต่ก็แอบซื้อขายกันโดยใช้อิทธิพลของการเป็นกำนันสามารถที่จะบอกขายที่ดินให้กับใครก็ได้ และไม่มีใครปราบ 2 คนผัวเมียนี้ได้ จึงเหิมเกริมมาก ยึดที่ดินของคนไทยทั้งหมด รวมทั้งคนที่แจ้งจับนายวีระ สมความคิด เมื่อปี 2553 ก็คือกำนันลีนี่เอง เป็นคนผลักดันให้จับแล้วส่งไปถึงกระทรวง

นางสาวดาวกล่าวอีกว่า โดยส่วนตัวรู้จักกับกำนันลี เป็นคนชั่วร้ายมา แต่ตนไม่กลัว เคยขู่ฆ่าตนมาหลายครั้งแล้ว สมัยที่สามียังมีชีวิตอยู่ ก็ขู่ว่าจะเอาคนมายิง แต่พอสามีของตนที่เป็นตำรวจโทรศัพท์ไปหา ก็บอกว่าไม่ได้พูด เรานับถือกัน เราไม่เคยทําแบบนั้น ตอนที่ตนข้ามไปฝั่งนั้นก็เคยไปเจอเขาแอบขายที่ดิน เราก็ไปเห็นคนไทยที่กําลังซื้อขายที่ดินอยู่กับพวกเขา เราก็ไปสะกิด ว่าอย่าเลย เชื่อเถอะ อยู่ประเทศไทยจะอดกิน ไม่มีกิน อย่างน้อยตายอยู่ประเทศไทยก็ยังดี

นางสาวดาวกล่าวอีกว่า คนเขมรที่มาชุมนุมประท้วงทหารไทยที่บ้านหนองจาน วันแรกๆ ก็เป็นสองคนผัวเมียนี้จ้างมา แต่ตอนหลังมากลายเป็นว่าสามารถที่จะเอาไปโจมตีประเทศไทยได้ว่าทหารไทยระดมคนไทยมาด่าคนเขมร แต่ในฐานะที่ตนเป็นคนเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน ยืนยันว่าทหารไทยไม่มีเจตนาแบบนี้ ไม่อยากให้คนเขมรเอาไปพูดว่าทหารไทยไประดมคนมาเพื่อที่จะโจมตีประเทศเล็กๆ ของเขา นั่นคือคําพูดของยูทูปเบอร์ที่เขาเอาไปเผยแพร่ในทางที่เป็นลบกับทหารไทย สร้างภาพว่าประเทศไทยรังแกเขา เอาคนท้อง ลูกเล็กเด็กแดงมาชุมนุม เพื่อให้โลกเห็นภาพว่าคนไทยทหารไทยรังแกเขา

“นี่คือความระยําของคนเขมร นี่ในฐานะเราเป็นคนเขมร เราเห็นความคิดเขา คือมันชั่วร้าย เขามาอาศัยแผ่นดินเราทํามาหากิน 90% นะคะ แต่ในวันเนี้ยคุณจะมาพูดว่าคุณจะไม่ซื้อของประเทศไทย คุณจะไม่ใช้สินค้าประเทศไทย ถ้าอย่างงั้นน่ะให้มึงพังบ้านของฮุนเซนได้ไหม ปูนที่มึงสร้างอยู่ รั้วที่มึงสร้างอยู่ของฮุนเชน มึงช่วยกันไปเผาได้ไหม ก็ของคนไทยเหมือนกัน

“หนูเป็นตัวแทนในการที่จะมาพูดแทนในฐานะที่ตัวเองเป็นคนกัมพูชาเนี่ย ไม่ยอมให้เขามาพูดตําหนิทหารไทยแม้แต่น้อย เพราะสมัยที่คุณอพยพมาอยู่ที่นี่ คุณได้ข้าวได้น้ำจากกษัตริย์ไทย เป็นคนให้คุณมาพักพิงอยู่ที่นี่ แต่ไม่ได้ให้คุณมายึดที่ดินของชาวบ้าน ที่เขามีโฉนดหรือไม่มี อะไรเนี่ย เขาไม่สามารถเข้าไปทํากินมาประมาณ 40 กว่าปีนะ มันไม่ใช่แค่ 40 ปีนะ”


นางสาวดาวกล่าวอีกว่า ตนรู้ว่าที่นี่เป็นของประเทศไทย แต่กำนันลีพยายามเอารถแบ๊กโฮไปทําลายหลักเขต เป็นคนจัดการเอาที่ทํากินของคนไทย โดยทำร่วมกับเมีย คือเจ๊รัตน์ เจ้าของโกดังที่บ้านหนองจาน พยายามที่จะโกงที่ดินของคนไทยทั้งหมดที่อยู่ในหนองจาน ไม่รู้ว่าทั้งหมดกี่ไร่ แต่รู้ว่าเขาครอบครองแล้ว ตอนนี้บางส่วนที่อยู่ในฝั่งโน้นเขาก็ไปหลอกขายให้กับนักลงทุนที่เป็นคนจีน แต่ตอนนี้คนจีนก็โดนหักหลัง จนกระทั่งไม่เข้ามาช่วยเหลือในการบริจาคสร้างทางหมายเลข 5

“หนูมากับคนไทยนะหนูมาเสริม มาเสริมเอาความชั่วของฝ่ายนู้นที่เขาไม่สามารถล้างสมองพี่ได้ เพราะที่นี่เป็นคนรักประเทศไทย เรามีทายาทอยู่เมืองไทย เรามีบ้านอยู่ประเทศไทยนะคะ เพราะฉะนั้นเราที่เรามาเนี่ยเราแสดงให้ฝั่งนู้นน่ะ เราจะส่งภาพทั้งหมดไปให้ทางฝรั่งเศส เพราะเขมรบางส่วนที่อยู่ที่นั่นน่ะก็เยอะ อย่าคิดว่าเราอ่ะไม่มีทายาท ไม่มีญาติอยู่ที่นั่นถูกไหม เราก็ต้องการเอาคลิปของเราในการพูดวันเนี้ย ส่งให้สม รังสี ที่อยู่ฝรั่งเศส ตอนเนี้ยให้เขาดูเหมือนกัน”

นางสาวดาวกล่าวอีกว่า เมื่อมีข่าวว่าทหารไทยจะเอาดินแดนคืน ตอนนี้กำนันลีก็เก็บข้อมูลทั้งหมด เจ๊รัตน์ก็ส่งข้อมูลให้ตลอด แต่เชื่อว่า เขาไม่สามารถทําอะไรประเทศไทยได้ เชื่อว่าแผ่นดินไทยเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่ชาวบ้านคนไทยมีปัญหามาหลายปีนี้จะได้รับการแก้ไข ก็ต้องขอบคุณแทนประชาชนคนไทยที่ไม่สามารถเข้าไปทํากินได้มาเป็นเวลานาน ก็อยากจะบอกผู้ว่าฯ ฝั่งกัมพูชา รัฐบาลของฮุนเชน ฮุนมาเนตให้รับรู้ ตัวเขาอะรู้ดีว่าที่นี่มันไม่ใช่ของของเขมร เขารู้


เมื่อถามว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้มั่นใจว่า กระบวนการทั้งหมดในการยึดที่ดินของประเทศไทยที่บ้านหนองจานเพื่อที่จะนําไปขายให้กับกลุ่มทุนมาสร้างคาสิโน นางสาวดาวกล่าวว่า ในการสืบเสาะให้ทางทหารความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่เนี้ยย่อมรู้ข้อมูลว่า นางสาวดารา เรียน พูดคือความจริงหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ความจริง เรายินดีให้ทุกหน่วยงานจับเราได้เลย เรายินดี ที่มาคือบริสุทธิ์ใจในการช่วยชาติประเทศไทย เราไม่ทรยศ

นางสาวดาวกล่าวอีกว่า อยากให้กำนันลีและภรรยาเลิกกระทำความผิด อันไหนไม่ใช่ที่ดินของตนก็คืนให้คนไทย และไม่ต้องดึงเอาชาวกัมพูชามาเป็นโขยง ควรจะจบแค่คนสองคนนี้ มันกลายเป็นว่ามันยืดยาวไปแล้ว มันหลายปีแล้ว และฝากบอกไปยังฝั่งกัมพูชาว่าไม่ต้องไปเกณฑ์คนมาชุมนุม ตนรู้ว่าคนที่มาชุมนุมส่วนใหญ่มาจากที่อื่น ไม่ใช่คนพื้นที่ ที่จริงควรจะตั้งตัวแทนมาคนเดียวก็พอ ไม่ต้องมาก่อม็อบ อาจจะให้ผู้ว่าฯ จังหวัดบันเตียเมียนเจย เป็นตัวแทนมาเจรจากับทหารหรือฝ่ายความมั่นคงของไทย ให้เจ้าหน้าที่ลงไปชี้เขต ที่ดินของตัวเองมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้น ที่เหลือก็คืนประเทศไทยไป แค่นี้ก็จบ

นางสาวดาวยังกล่าวเพิ่มเติมว่า กำนันลีเดินทางเข้าออกประเทศไทยตลอด แต่ไม่ได้ใช้พาสปอร์ต จะเข้าออกทางช่องทางธรรมชาติ ซึ่งตรงนี้เป็นช่องทางของเขา เป็นคนคุมความเคลื่อนไหวที่บ้านหนองจานกับเมียเขา ส่วนที่ดินที่กว้านซื้อไว้ก๋ขายไม่ได้หมด บางส่วนก็เอามาปลูกอ้อย และเป็นพื้นที่ของพวกหนีภาษี

สาวเขมรหัวใจไทยแฉ “กำนันลี” ตัวบงการยึดที่ดินคนไทยบ้านหนองจาน รวบรวมไว้ขายนายทุนจีนสร้างกาสิโน
สาวเขมรหัวใจไทยแฉ “กำนันลี” ตัวบงการยึดที่ดินคนไทยบ้านหนองจาน รวบรวมไว้ขายนายทุนจีนสร้างกาสิโน
สาวเขมรหัวใจไทยแฉ “กำนันลี” ตัวบงการยึดที่ดินคนไทยบ้านหนองจาน รวบรวมไว้ขายนายทุนจีนสร้างกาสิโน
สาวเขมรหัวใจไทยแฉ “กำนันลี” ตัวบงการยึดที่ดินคนไทยบ้านหนองจาน รวบรวมไว้ขายนายทุนจีนสร้างกาสิโน
กำลังโหลดความคิดเห็น