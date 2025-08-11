ท่าจะขายยาก! สื่อรัฐบาลจีนโจมตีชิป H20 ของ Nvidia ว่า 'ไม่ปลอดภัย' สำหรับแดนมังกร

บัญชีโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับสื่อรัฐบาลจีนระบุเมื่อวันอาทิตย์ (10 ส.ค.) ว่า ชิปปัญญาประดิษฐ์ H20 ที่ผลิตโดยบริษัท อินวิเดีย (Nvidia) ของสหรัฐฯ ก่อความกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับจีน
การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ปักกิ่งออกมาแสดงท่าทีไม่ไว้วางใจว่าชิป H20 จะมีการซ่อนระบบ "ประตูหลัง" (backdoors) ที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานในจีนหรือไม่
บัญชีอวี้เยวียนถันเทียน (Yuyuan Tantian) ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถานีโทรทัศน์ CCTV ยังระบุในบทความที่เผยแพร่บน WeChat ด้วยว่า ชิป H20 ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพอ อีกทั้งยังไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บทความนี้สรุปว่า "เมื่อชิปบางประเภทไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก้าวหน้า และไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เราย่อมมีทางเลือกที่จะไม่ซื้อมัน"
ทาง Nvidia ยังไม่ออกมาใหความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้
Nvidia ออกแบบชิปปัญญาประดิษฐ์ H20 เพื่อส่งขายตลาดจีนโดยเฉพาะ หลังจากที่สหรัฐฯ กำหนดข้อจำกัดการส่งออกชิปเอไอขั้นสูงในช่วงปลายปี 2023
รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้มีคำสั่งแบนส่งออกชิปตัวนี้ในเดือน เม.ย. ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับจีน ก่อนจะยกเลิกกคำสั่งห้ามในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา
หน่วยงานกำกับดูแลไซเบอร์สเปซของจีนระบุเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ว่า ได้เรียกผู้แทนของ Nvidia เข้ามาสอบถาม โดยขอให้บริษัทอธิบายว่า ชิป H20 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากระบบ "ประตูหลัง" ซึ่งหมายถึงกลวิธีที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ในอุปกรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบยืนยันตัวตนหรือควบคุมความปลอดภัยที่ใช้กันตามปกติหรือไม่อย่างไร
Nvidia แถลงยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ของตนไม่มี "ประตูหลัง" ที่จะอนุญาตให้เข้าถึงหรือควบคุมจากระยะไกลได้
บทความของอวี้เยวียนถันเทียนยังระบุว่า ชิปของ Nvidia อาจมีฟังก์ชันต่างๆ ซึ่งรวมถึง "การปิดระบบจากระยะไกล" ผ่านทาง "ประตูหลัง" ของฮาร์ดแวร์
ความคิดเห็นของอวี้เยวียนถันเทียนเกิดขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์พีเพิลส์เดลีซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อหลักของรัฐบาลจีนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ชิปของ Nvidia เช่นกัน
ในบทบรรณาธิการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา พีเพิลส์เดลีชี้ว่า Nvidia จำเป็นต้องนำ "หลักฐานความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ" มาแสดงเพื่อขจัดความกังวลของผู้ใช้ชาวจีนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และเพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นของตลาดกลับคืนมา
ที่มา: รอยเตอร์