MFC ชี้หุ้นเทคจีนส่งสัญญาณบวกรับกระแส AI ชูกองทุน “M-CTECH” แนวโน้มเติบโตสูงในระยะยาว

บลจ.เอ็มเอฟซี มอง "ตลาดหุ้นจีน" ส่งสัญญาณฟื้นตัว แนะคว้าโอกาสลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตสูงในระยะยาวจาก "ธีมเทคและ AI ของจีน" มูลค่าหุ้นยังอยู่ระดับน่าสนใจ ด้านรัฐบาลหนุนธุรกิจเต็มที่ ชูกองทุน “M-CTECH” ลงทุนหุ้นบิ๊กเทคจีน ทั้งตลาด A-Share และ H-Share ผ่าน “2 กองทุน ETF ชั้นนำ” ครอบคลุม Value Chain ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของอุตสาหกรรม AI และเทคโนโลยีจีน ตอบโจทย์ลงทุน
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากบลจ. เอ็มเอฟซี นำเสนอ “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เทคโนโลยี” หรือ M-CTECH ลงทุนหุ้นเทคจีน ซึ่งเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา ด้วยราคา 10 บาทต่อหน่วย ล่าสุด ณ วันที่ 22 สิงหาคม กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) อยู่ที่ 11.2610 บาท สะท้อนถึงศักยภาพการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีนที่กำลังฟื้นตัว
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ MFC เปิดเผยว่า “ตลาดหุ้นจีนกำลังส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กองทุน M-CTECH จึงสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในเวลาอันสั้น แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ตรงจังหวะและตอบโจทย์นักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตจากธีมเทค–AI ของจีน”
ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า ดัชนี CSI 300 ปรับตัวขึ้นกว่า 7.42% ในเดือนสิงหาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 68) ขณะที่ CSI Artificial Intelligence Index พุ่งกว่า 22.48% ในช่วงเวลาเดียวกัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 68) แสดงถึงกระแสการลงทุนที่กลับมาในตลาดหุ้นจีน ปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ มาตรการกระตุ้นการบริโภค เช่น โครงการ “เอาของเก่ามาแลกของใหม่ (Trade-in Program)”การผ่อนคลายนโยบายการเงิน รวมถึงความคืบหน้าความสัมพันธ์การค้ากับสหรัฐฯ ที่เริ่มผ่อนคลายข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี โดยอนุญาตให้บริษัทชิปอย่าง Nvidia และ AMD ส่งออกชิป AI ให้จีนได้อีกครั้งถือเป็นแรงหนุนสำคัญต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ AI ของจีน”
อีกทั้งรัฐบาลจีนกำลังผลักดันนโยบาย “ต่อต้านความไม่ก้าวหน้า (Anti-Involution Policy)” เพื่อลดการแข่งขันที่ไร้ประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพในระยะยาว และล่าสุดทางการจีนเปิดตัวนโยบายให้เงินอุดหนุนดอกเบี้ย (Interest Subsidy) ต่อสินเชื่อของบุคคลทั่วไปและธุรกิจในภาคบริการ เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งนโยบายทั้งหมดหนุนเศรษฐกิจจีนเติบโต
นอกจากนี้เริ่มมีสัญญาณกลับจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ เช่น กองทุนตราสารหนี้ ประกัน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร ชะลอตัวลง ในขณะที่กองทุนหุ้นและกิจกรรมในตลาดทุน กลับเติบโตมากขึ้น ซึ่งมองว่ายังมีเม็ดเงินอีกจำนวนมากที่รอเข้าตลาดหุ้น จากปัจจุบันคนจีนมีเงินออมส่วนเกิน (Excess Saving) อยู่ค่อนข้างสูงถึง 5 ล้านล้านหยวน (ปี 2022 – 2024) จากการที่คนจีนชะลอการบริโภค รวมถึงซื้ออสังหาริมทรัพย์
"บลจ.เอ็มเอฟซี ยังมีมุมมอง "บวก" ต่อ "หุ้นจีน" โดยเฉพาะโอกาสเติบโตสูงในระยะยาวจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีน ประกอบกับ Valuation ที่ยังอยู่ในระดับน่าสนใจ แม้ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นมา แต่ยังมองเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนหุ้นเทคจีน เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว จึงแนะนำกองทุน M-CTECH" นายธนโชติ กล่าว
กองทุน M-CTECH มีความเสี่ยงระดับ 6 เป็นกองทุนรวมหุ้น Fund of Funds เน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีนผ่าน iShares Hang Seng TECH ETF และ ChinaAMC CSI Artificial Intelligence ETF โดยมีจุดเด่น 3 ประการ ได้แก่ 1) การผสมผสาน 2 ETFs ชั้นนำอย่างมีกลยุทธ์จาก iShares Hang Seng TECH ETF ที่เน้นลงทุน ใน 30 บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดฮ่องกง และ ChinaAMC CSI Artificial Intelligence ETF ลงทุนใน 50 บริษัทที่เป็นผู้นำด้าน AI ของจีน 2) ครอบคลุมทุกส่วนของ Value Chain ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของอุตสาหกรรม AI และเทคโนโลยีจีน และ 3)โอกาสเติบโตจากธีมเทคฯ และ AI ของจีน ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลจีนสำหรับนักลงทุนที่สนใจกองทุน M-CTECH สามารถลงทุนได้ทุกวัน โดยเริ่มต้นเพียงเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท