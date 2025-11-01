เพื่อนบ้านลุยไม่ยั้ง! 'สิงคโปร์-มาเลเซีย' แท็กทีมล่า 34 ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์ใน 'กัมพูชา'

เว็บไซต์ข่าว Channel News Asia เผยตำรวจมาเลเซียกำลังไล่ล่าตัวพลเมือง 7 คนที่ทางการสิงคโปร์ต้องการตัว เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชา
ในคำแถลงที่โพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อเช้าวันเสาร์ (1 พ.ย.) เอ็ม. กุมาร ผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนคดีอาญา Bukit Aman ระบุว่าตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้
“ตำรวจได้เริ่มดำเนินการติดตามและจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซียทั้งหมดแล้ว โดยทั้ง 7 คนถูกขึ้นบัญชีผู้ต้องสงสัยเพื่อนำไปสู่การจับกุมและสอบสวนเพิ่มเติม” เขากล่าว
ความเคลื่อนไหวของทางการมาเลเซียเกิดขึ้น หลังจากที่ตำรวจในสิงคโปร์ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยรวม 34 คน โดยแบ่งเป็นชาวสิงคโปร์ 27 คน และชาวมาเลเซีย 7 คน
สำหรับชาวมาเลเซียทั้ง 7 คนนั้นถูกระบุว่าประกอบด้วย Tang Soon Fai, Kang Liang Yee, Tang Soon Wah, Hoe Ming Wei, Pang Han Ee, Bernard Goh Yie Shen และ Yip Chee Hoe
ตำรวจสิงคโปร์เปิดเผยว่า ผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้พุ่งเป้าฉ้อโกงเหยื่อชาวสิงคโปร์โดยปลอมแปลงตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอย่างน้อย 438 คดี ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายอย่างน้อย 41 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (31.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ผู้ต้องสงสัยทั้ง 34 คนได้รับการระบุตัวตน หลังจากที่กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ได้ปฏิบัติการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเมื่อวันที่ 9 ก.ย. เพื่อปราบปรามกลุ่มที่เชื่อว่าปฏิบัติการอยู่ในศูนย์สแกมเมอร์ที่กรุงพนมเปญ
หลังจากปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในกัมพูชา ผู้ต้องสงสัย 15 คน ซึ่งประกอบด้วยชาวสิงคโปร์ 12 คน ชาวมาเลเซีย 2 คน และชาวฟิลิปปินส์ 1 คน ถูกจับกุมในสิงคโปร์
พวกเขาถูกตั้งข้อหาเมื่อวันที่ 11 และ 12 ก.ย. ฐาน เป็นสมาชิกกลุ่มอาชญากรที่มีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่น
"สำนักงานตำรวจมาเลเซียขอยืนยันความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชน” เอ็ม. กุมาร กล่าว
ที่มา: Channel News Asia