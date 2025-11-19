รวบหนุ่มสิงคโปร์แอดมินแก๊งสแกมเมอร์ในพนมเปญ หนีมากบดานบ้านเมียที่ขอนแก่น

ตำรวจ ปอท.บุกรวบสมาชิกสแกมเมอร์ 1 ใน 34 เป้าหมายสำคัญของตำรวจสิงคโปร์ เคยเป็นแอดมินการเงินของแก๊งที่พนมเปญ หลบหนีมากบดานบ้านภรรยาที่ขอนแก่น
วันนี้ (19 พ.ย.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท.สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ประดิษฐ์ สุวรรณดี, พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก, พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง, สว.กก.3 บก.ปอท. นำกำลังจับกุม นายเอง เซีย (Mr.ENG SIE ) หรือ นายไบรอัน อายุ 32 ปี สัญชาติสิงคโปร์ ในความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ได้ที่บ้านหลังหนึ่งใน พื้นที่ ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ประสานมายังศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) โดย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./ รอง ผอ.ศปอส.ตร.ว่า นายไบรอัน ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายแดง RED NOTCE INTERPOL : ข้อหาเป็นองค์กรอาชญากรรม และมีหมายจับของตำรวจสิงคโปร์ในข้อหาอาชญากรรมระหว่างประเทศ (ฉ้อโกง) โดยพบว่า นายไบรอันเป็นสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ ที่ตั้งฐานปฏิบัติการในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาและเป็น 1 ในเป้าหมาย 34 ราย ที่ถูกประกาศจับโดยตำรวจสิงคโปร์ หลบหนีมากบดานอยู่บ้านแฟนสาวชาวไทยใน จ.ขอนแก่น จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายเอง เซีย ให้การรับสารภาพ ว่าไปทำงานในแก๊งสแกมเมอร์ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยเป็นแอดมินฝ่ายการเงินของแก๊ง โทรข่มขู่เหยื่อโดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ หลอกให้ชาวสิงคโปร์โอนเงิน โดยได้รับเงินเดือน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 120,000 บาท ทั้งนี้มีสมาชิกแก๊งและบอสเป็นชาวสิงคโปร์และชาวมาเลเซีย จึงนำส่ง พนักงานสอบสวน กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และผลักดันส่งตัวกลับประเทศสิงคโปร์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป