ตร.เตือน!นำท่วมผิวถนนสูงทำจราจรติดขัด เลี่ยงเส้นทาง ถนนเส้นนครอินทร์-บางศรีเมือง

สะพานพระราม 5 ยังอ่วม น้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม. จราจรติดขัดหนัก เตือนหลีกเลี่ยงเส้นนครอินทร์-บางศรีเมือง
วันนี้(10 พ.ย.68) เวลา 13.00 น. หน่วยข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมบริเวณถนน ถ.นครอินทร์‑พระราม 5 ฝั่งขาเข้า-ขาออก ในเขตต. บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี พบว่า ผิวน้ำจากแม่น้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา ได้เอ่อล้นเข้าท่วมช่องทางคู่ขนานใต้สะพานพระราม 5 ขาเข้า โดยระดับน้ำวัดได้สูงกว่า 50 เซนติเมตร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางศรีเมือง ได้ทำการปิดการจราจรช่องทางคู่ขนาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของ สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง ได้ติดตั้งแผงกั้นห้ามใช้ช่องทางคู่ขนานดังกล่าว และชี้แจงให้ผู้ใช้เส้นทางหันไปใช้ถนนช่องหลักแทน ซึ่งในฝั่งขาเข้า รถเหลือช่องทางวิ่งเพียง 2 ช่อง (เลนกลางและเลนขวา) ทำให้การจราจรชะงักและหนาแน่นอย่างมาก
นายวิรัตน์ อายุ 65 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ อาชัพ ก่อสร้าง กล่าวว่า ชาวบ้านกล่าวว่า วันนี้น้ำขึ้น ช่วงประมาณ 10.00 น. ซึ่งขึ้นช้ากว่าเมื่อวานที่ผ่านมา การจราจรติดขัดและตนเดือดร้อน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ เหยียบตะปูจนทำให้เมื่อเช้าต้องไปพบแพทย์และขากลับเจอน้ำท่วมส่งผลให้เดินทางไปทำงานไม่ได้ โดยระดับน้ำท่วมสูงถึง 50 เซนติเมตร ส่งผลให้ต้องปิดการจราจร รถยนต์เล็กและรถมอเตอร์ไซต์ไม่สามารถสัญจรได้ ต้องรอน้ำลดจนถึงประมาณ 14.00 น. จึงจะเดินทางกลับบ้านได้
สำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางถนนนครอินทร์-พระราม 5 ตอนนี้ ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ช่องทางคู่ขนาน และเลือกใช้เส้นทางหลักหรือเลี่ยงผ่านถนนอื่น