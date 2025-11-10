ทช.เร่งสูบน้ำ "ถนนนครอินทร์" จ.นนทบุรี ต่อเนื่องระบายน้ำท่วมขัง เผยถนน 8 จังหวัดอ่วมรถผ่านไม่ได้ 12 สายทาง

กรมทางหลวงชนบทเร่งสูบน้ำเข้าดำเนินการบริเวณน้ำท่วมบนถนนนครอินทร์ จ.นนทบุรีพร้อมติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนสัญจรผ่านปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ติดตามเหตุอุทกภัย เผยถนนใน 8 จังหวัดน้ำท่วม 26 สายทาง รถผ่านไม่ได้ 12 สายทาง
วันที่ 10 พ.ย. 68 นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลให้โครงข่ายถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ สำหรับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันมีถนนนครอินทร์ (ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.1020) ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมขังบนสายทาง โดยได้สั่งการให้สำนักบำรุงทาง หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง พร้อมนำแบริเออร์คอนกรีต ป้ายเตือนน้ำท่วมมาติดตั้งบริเวณสายทาง รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคอยอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน
นอกจากนี้ ทช.ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและจะตรวจสอบถนน/สะพาน ในพื้นที่ที่มีเหตุอุทกภัย โดยจะรีบเข้าประเมิน หาแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วนภายหลังน้ำลด ซึ่งหลังจากเข้าสู่ภาวะปกติ หากตรวจพบสายทางที่เกิดความเสียหายจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ก่อน
ปัจจุบันโครงข่ายในความรับผิดชอบของ ทช.มีสายทางที่ประสบอุทกภัยใน 8 จังหวัด โดยได้รับผลกระทบ 26 สายทาง แบ่งเป็น สัญจรผ่านได้ 14 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 12 สายทาง ทั้งนี้ ทช.จะรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบททุกจังหวัด หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146