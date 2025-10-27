ทช. ปรับปรุง ถนน” อท.4009 แยก ทล.3064 - แยก ทล.3064 - บ้านม่วงคัน”ขับสะดวกทางลัดเชื่อม”อ่างทอง-สุพรรณบุรี”

กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพความปลอดภัย ถนนสาย อท.4009 แยก ทล.3064 - บ้านม่วงคัน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เสร็จเปิดสัญจรแล้ว เป็นการปรับปรุงเรขาคณิตในการใช้ทาง เชื่อมอ่างทอง-สุพรรณบุรี
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเรขาคณิตของทาง บนถนนทางหลวงชนบทสาย อท.4009 แยก ทล.3064 - บ้านม่วงคัน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้เรียบร้อยแล้ว
ถนนทางหลวงชนบทสาย อท.4009 เป็นอีกสายทางหนึ่งที่สำคัญเป็นเส้นทางของการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรระหว่างอำเภอและจังหวัด และยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดจากอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปสู่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่ประชาชนนิยมใช้สัญจร เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง จึงส่งผลให้มีปริมาณการจราจรมากถึง 1,007 คันต่อวัน
ทั้งนี้ ทช. จึงได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรขาคณิตถนนทางหลวงชนบทสาย อท.4009 บริเวณ กม.ที่ 6+800 ถึง กม.ที่ 7+600 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 19.923 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบริเวณจุดตัดระหว่างถนนทางหลวงชนบทสาย อท.4009 แยก ทล.3064 - บ้านม่วงคัน และถนนทางหลวงชนบทสาย อท.4024 แยก ทล.3454 - บ้านสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยได้ทำการปรับปรุงเรขาคณิตของทาง พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบ่งช่องจราจรและช่องรอเลี้ยว มีการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้สัญจรได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป