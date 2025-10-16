ทช.เผยถนน 8 จังหวัด 27 สายน้ำท่วม ระดมเจ้าหน้าที่แจกอาหารน้ำดื่ม -เตรียมพร้อมซ่อมหลังน้ำลด

กรมทางหลวงชนบท เผยถนน 8 จังหวัด 27 สายทางถูกน้ำท่วม ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แจกจ่ายน้ำดื่ม ถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน และติดตามสถานการณ์ เพื่อเตรียมเข้าสำรวจเส้นทางหลังน้ำลด เพื่อวางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมต่อไป
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในวันที่ 16 ต.ค. 2568 เวลา 11.30 น. มีโครงข่ายในความรับผิดชอบของ ทช. ในพื้นที่ 8 จังหวัด ประสบอุทกภัย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยา, พิจิตร, พิษณุโลก โดยได้รับผลกระทบรวม 27 สายทาง แบ่งเป็น สัญจรผ่านได้ 10 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 17 สายทาง ซึ่ง ทช. ยังคงได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งกำชับให้ลาดตระเวนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
อาทิ แขวงทางหลวงชนบทพิจิตรที่ยังมีน้ำท่วมในหลายเส้นทาง รวมถึง แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่นำน้ำดื่ม อาหาร ถุงยังชีพ ไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยที่อพยพมาพักพิงบนถนนทางหลวงชนบทสาย อย.5035 แยกสายทางเทศบาลพระนครศรีอยุธยา – บ้านปะขาว อำเภอพระนครศรีอยุธยา และได้มอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน
นอกจากนี้ แขวงทางหลวงชนบทในจังหวัดอื่น ๆ ยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ในโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อเป็นการให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ทช. ยังคงเฝ้าระวังสายทางที่มีความเสี่ยงอาจเกิดดินสไลด์ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งหากพบเหตุจะเร่งดำเนินการกำจัดดินโคลน/ต้นไม้ที่หักโคล่นกีดขวางเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยบนถนนทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146