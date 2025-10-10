xs
อธิบดี ทช. สั่งลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยทุกภาคต่อเนื่อง ตามติดสถานการณ์น้ำ พร้อมช่วย ปชช.ทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อธิบดีกรมทางหลวงชนบท สั่งการเดินหน้าระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามสถานการณ์มวลน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ


นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ยังได้กำชับและสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบท (สทช.) และแขวงทางหลวงชนบท (ขทช.) อย่างต่อเนื่อง ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์มวลน้ำในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องการบูรณาการร่วมกับจังหวัด ทั้งการสนับสนุนกำลังคน รถบรรทุกน้ำ ยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ รวมถึงการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ในโครงข่ายทางหลวงชนบท ทั้งการมอบอาหารน้ำดื่ม ถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย


ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทางรายงานว่า ปัจจุบัน (10 ต.ค. 68 เวลา 11.00 น.) มีโครงข่ายที่ได้รับผลกระทบประสบอุทกภัยใน 17 จังหวัด โดยได้รับผลกระทบ 52 สายทาง แบ่งเป็น สัญจรผ่านได้ 32 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง อย่างไรก็ตาม ทช. ยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจโครงข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ในทันทีเมื่อเกิดเหตุ และสำหรับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบอกระดับน้ำ และปักเสาตามแนวเขตทาง เรียบร้อยแล้ว หากระดับน้ำลดลงจะเร่งดำเนินการประเมินสถานการณ์และเร่งเข้าซ่อมแซมเบื้องต้นโดยเร็วที่สุดต่อไป โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146










