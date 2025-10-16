ลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือน้ำระลอกใหม่ หลังฝนเหนือเขื่อนตกหนัก – น้ำไหลเข้าเพิ่มต่อเนื่อง

ชัยนาท – ฝนตกหนักต่อเนื่องทางตอนเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง กรมชลประทานชะลอน้ำเหนือเขื่อนพร้อมเพิ่มการส่งน้ำเข้าระบบสองฝั่งเจ้าพระยา เตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ขณะพื้นที่ลุ่มต่ำ อ.สรรพยา ยังอ่วม น้ำท่วมขังหลายจุดเริ่มเน่าเสีย ต้องปิดถนนบางช่วงเร่งสูบน้ำออก
วันนี้ (16 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนเหนือเขื่อนเจ้าพระยา และคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกในช่วง 1-2 วันข้างหน้า ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,742 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเดิม 69 ลบ.ม./วินาที ขณะที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท วัดได้ 2,844 ลบ.ม./วินาที เพิ่มขึ้น 41 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำที่อำเภอเมืองชัยนาทอยู่ที่ 16.53 เมตรรทก. สูงขึ้น 38 เซนติเมตรจากเมื่อวาน
กรมชลประทานได้เพิ่มการส่งน้ำเข้าระบบชลประทานสองฝั่งเจ้าพระยาเป็น 544 ลบ.ม./วินาที และคงอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 2,300 ลบ.ม./วินาที โดยสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ให้ชะลอน้ำเหนือเขื่อน เพื่อยกระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่เกิน +17.00 เมตรรทก. และรับน้ำเข้าระบบชลประทานเต็มศักยภาพ ส่วนที่เหลือระบายผ่านเขื่อน หากจำเป็นต้องเพิ่มอัตราการระบายจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมไม่เกิน 2,500 ลบ.ม./วินาที
ด้านสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ยังคงมีน้ำท่วมใน 5 ตำบล บ้านเรือนประชาชนกว่า 1,900 หลังได้รับผลกระทบ แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลง แต่ยังคงท่วมสูงในพื้นที่ริมตลิ่งและบริเวณติดถนนหลายจุด น้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น
โดยเฉพาะที่ตำบลโพนางดำออก เทศบาลตำบลโพนางดำออกระดมเครื่องสูบน้ำ 15 เครื่อง เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ โดยตั้งจุดสูบน้ำตลอดแนวถนนคันคลองมหาราช หมู่ 1-6 ซึ่งต้องปิดถนนชั่วคราวบางช่วงเพื่อดำเนินการ ตั้งแต่หมู่ 1-3 ปิดทั้งสองช่องจราจร และหมู่ 3-6 ปิดหนึ่งช่องจราจร คาดเปิดใช้งานได้ตามปกติภายในวันที่ 17 ตุลาคมนี้