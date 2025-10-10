11อำเภออยุธยา จมบาดาลกว่า 46,000 หลังคาเรือน – บางบาลน้ำสูงถึงชั้น 2

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังวิกฤต แม้ระดับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะเริ่มลดลง แต่พื้นที่ 11 อำเภอยังได้รับผลกระทบหนัก บ้านเรือนกว่า 46,709 หลังคาเรือนจมอยู่ใต้น้ำ บางพื้นที่สูงถึง 2-3 เมตร ชาวบ้านต้องพายเรือเข้าออก ท่ามกลางความเดือดร้อนต่อเนื่อง
วันนี้( 10 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ยังคงระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก และลำคลองสาขาต่าง ๆ ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงต่อเนื่อง
ล่าสุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงได้รับผลกระทบใน 11 อำเภอ จากทั้งหมด 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอบ้านแพรก อำเภอท่าเรือ และอำเภอนครหลวง รวมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 46,709 หลังคาเรือน พร้อมทั้งมัสยิด 2 แห่ง ถนนหมู่บ้าน 58 สาย สถานที่ราชการ 8 แห่ง โรงเรียน 33 แห่ง และวัดอีก 38 แห่งถูกน้ำท่วม
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อำเภอบางบาล พบว่าหลายชุมชนยังคงถูกน้ำท่วมสูง บ้านเรือนจำนวนมากถูกตัดขาดจากโลกภายนอก บางหลังน้ำท่วมถึงชั้น 2 ของตัวบ้าน ระดับน้ำสูง 2–3 เมตร ชาวบ้านต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะหลักในการสัญจรเข้าออก
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงเล็กน้อย แต่ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากฝนยังคงตกในพื้นที่ อีกทั้งการระบายน้ำจากตอนบนยังมีปริมาณมาก ทำให้การใช้ชีวิตยังคงลำบาก โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือคนป่วย ซึ่งต้องอยู่ในบ้านเพียงลำพังขณะสมาชิกในบ้านออกไปทำงาน
สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด