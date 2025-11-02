ปทุมธานี 50 หมู่บ้านในคลองสามน้ำท่วม ยังไม่ลด ประสานกรมชลฯเร่งระบายน้ำ

50 หมู่บ้านคลองสามอ่วม ปทุมธานี ระดับน้ำยังไม่ลด ประสานกรมชลประทาน เร่งสูบระบายออกรังสิต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังฝนตกหนักเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ระดับน้ำท่วมสูง 10-50 ซม. ซึ่งพบว่าโครงการหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำสูบเร่งระบายลงคลองสาม แต่พบว่าระดับน้ำในคลองสูงเทียบเท่าระดับน้ำของแต่ละหมู่บ้านการระบายน้ำจึงเป็น ไปได้ยาก
ด้าน ดร. วีรศักดิ์ ฮาร์ดดา นายกอบต. คลองสาม กล่าวเปิดเผยว่า ชาวบ้านในพื้นที่คลองสาม กว่า 50 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกอย่างหนักเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา จึงทำให้การระบายน้ำใน ในพื้นที่คลองสามเกิดปัญหาเนื่องจากระดับน้ำในคลองสามเพิ่มสูงและเสมอกันกับระดับน้ำที่ท่วมในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งทาง อบต. คลองสามได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเพื่อเร่งสูบระบายน้ำจากคลองสามต่อคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และเร่งสูบระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเร่งด่วนเพื่อลด ระดับน้ำท่วมในพื้นที่ให้ลดลง เพราะเกรงว่าในวันนี้จะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นอีกและจะทำให้ปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นซ้ำเหมือนเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา เบื้องต้นได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของชาวบ้าน อย่างเร่งด่วนแล้ว
นอกจากนี้ยังมีความเดือดร้อนของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านเรื่องการสัญจรของรถยนต์ขนาดใหญ่ทำให้น้ำ กระแทกเข้าตัวบ้านจนทำให้วัสดุอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย ซึ่งได้ประสานแต่ละนิติบุคคลในหมู่บ้านให้ติดตั้งป้ายบอกการแจ้งเตือนการ ลดความเร็วในการขับรถ