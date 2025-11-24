ขอยุ่งอีกเรื่อง!กลาโหมมาเลเซียบอกพร้อมช่วยเหลือไทย รับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งเลวร้าย

กระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือไทย ในการรับมือภัยพิบัติอุทกภัยทางภาคใต้ของประเทศ หากจำเป็นต้องทำเช่นนั้น จากความเห็นของโมฮาเม็ด คาเล็ด นอร์ดิน รัฐมนตรีกลาโหมแดนเสือเหลืองเมื่อวันอาทิตย์(23พ.ย.)
อย่างไรก็ตาม โมฮาเม็ด คาเล็ด แสดงความเชื่อมั่นว่า เช่นเดียวกับมาเลเซีย ทางไทยมีความสามารถในการจัดการกับวิกฤตอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายงานของสำนักข่าวเบอร์นามา
"เช่นเดียวกับมาเลเซีย เราจะไม่เสาะหาความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆในทันที แต่ถ้ามีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับน้ำท่วมในหาดใหญ่ เราจะพูดคุยกันในประเด็นนี้ เราไม่อาจแทรกแซงโดยปราศจากการประสานงานล่วงหน้า" เขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าว
ตามรายงานของสื่อมวลชน มีชาวมาเลเซียราว 4,000 คนอยู่ในหาดใหญ่และพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แต่มีรายงานว่าทั้งหมดปลอดภัยดี
ก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ออกคำแนะนำชาวมาเลเซียในหาดใหญ่และพื้นที่ข้างเคียงให้อยู่แต่ในที่พักอาศัยที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และอยู่ในความระแวดระวังหากอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
(ที่มา:เบอร์นามา)