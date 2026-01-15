DPU เปิดเวทีระดับชาติเชิญชวนเยาวชนเปิดศักยภาพ ประลองทักษะด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการประกอบอาหาร ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด Smart Tourism & Hospitality

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการสร้างบุคลากรสายบริการระดับมืออาชีพ ด้วยการประกาศจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการประกอบอาหาร ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Smart Tourism - Smart Hospitality” เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ปวช. และ ปวส. ให้มีความพร้อมต่อความท้าทายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต
“สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 รายการหลักที่เข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติของงานบริการ ได้แก่ การแข่งขันตอบคำถามด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ยุคใหม่และเทรนด์ท่องเที่ยวดิจิทัล การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์นำเที่ยวประเภทลีลาภายใต้แนวคิดการเล่าเรื่องเมืองเก่าในสไตล์คนรุ่นใหม่ การแข่งขันปูเตียงและการตกแต่งเตียงประกอบลีลาที่สะท้อนมาตรฐานโรงแรมยุคใหม่ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน และการแข่งขันการประกอบอาหารในเมนูไทยจานหลักสตรีทฟู้ดฟรีสไตล์ ซึ่งทุกรายการถูกออกแบบมาเพื่อให้เยาวชนได้แสดงทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันเป็นทีมในสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม” ดร.ยุวรี โชคสวนทรัพย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าว
นอกจากจะเป็นการชิงชัยเพื่อคว้าเงินรางวัล โล่รางวัล และ E-Certificate แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศที่ให้การสนับสนุนโครงการ เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เชฟประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย รวมถึงเครือโรงแรมระดับสากลอย่าง Marriott และบริษัทนำเที่ยวชั้นนำอีกมากมาย ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันระดับชาตินี้ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 สำหรับการแข่งขันรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์