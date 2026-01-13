โรงแรมไทยพับผ้าเป็นสัตว์ได้ตามขอ ทำ นทท. ไต้หวัน ใจฟูสุดประทับใจ!

กลายเป็นไวรัลชวนยิ้ม เมื่อ นทท. ชาวไต้หวัน ได้มาเข้าพักที่โรงแรมในประเทศไทย และพบว่าพนักงานโรงแรมได้มีการพับผ้าเป็นสัตว์วางไว้บนเตียงอย่างน่ารัก และวันต่อๆ มา ไม่ว่า นทท. จะวางโน้ตขอให้พับเป็นสัตว์ตัวไหน พนักงานก็จัดให้ได้ตามคำขอ จนถึงกับเอ่ยปากชมบริการของโรงแรมไทย ว่าสามารถมอบคุณค่าทางอารมณ์ให้ได้!
เฟซบุ๊กเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ ได้โพสต์ภาพจากโซเชียลมีเดียของ นทท. ชาวไต้หวัน บัญชีผู้ใช้ yanfu.l พร้อมระบุข้อความว่า
ภาพโรงแรมใน กรุงเทพฯ ไทย 🇹🇭
นักท่องเที่ยวจีนโพสต์ ในโซเชียล
ระบุว่า บริการของโรงแรมไทยสามารถมอบคุณค่าทางอารมณ์ได้
🐘 =🐘 🐊=🐊 🦒 = 😀
โดยเป็นภาพของผ้าที่ถูกพับเป็นรูปสัตว์ที่พนักงานโรงแรมของไทยได้พับและวางไว้บนเตียง ซึ่งทำให้เจ้าตัวเกิดความประทับใจ จนวันต่อๆ มา ได้วางโน้ตขอให้พนักงานพับเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆ ให้ ทั้ง ช้าง ยีราฟ จระเข้ พร้อมทิปให้พนักงานด้วย
และแน่นอนทุกครั้งพนักงานของโรงแรมได้พับให้ตามคำขอทุกครั้ง จนเจ้าตัวเกิดความประทับใจ นำเรื่องนี้โพสต์ลงโซเชียลจนเกิดเป็นไวรัลดัง พร้อมบอกว่า “บริการของโรงแรมไทยสามารถมอบคุณค่าทางอารมณ์ได้”
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline