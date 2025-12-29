นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่โวย สายการบินตั้งราคาตั๋วพุ่งปรี๊ด ทำคนไม่มาเที่ยวกลับบ้านปีใหม่

นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ สงขลา ชี้หาดใหญ่กำลังฟื้นฟูเมือง แต่สายการบินตั้งราคาค่าตั๋วพุ่งปรี๊ด คนที่แพลนจะมาช่วยท่องเที่ยวซื้อตั๋วไม่ลง คนจะกลับบ้านก็ไม่กลับ ทำหาดใหญ่เสียโอกาสไป 2 เด้ง วอนสายการบินไม่ต้องลดกระหน่ำ ขอราคาปกติ
วันนี้ (29 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก Ong Sitthiphataraprabha ของนายสิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ สงขลา โพสต์ข้อความระบุว่า "หาดใหญ่กำลังฟื้นฟูเมือง ส่วนสายการบินสวนทาง ตั้งราคาค่าตั๋วพุ่งปรี๊ด
หลังน้ำท่วม ชาวหาดใหญ่ต้องกลับมาตั้งหลักใหม่ เตรียมจัดงานเคาท์ดาวน์ หวังฟื้นเมือง สถานประกอบการในพื้นที่ร่วมกันจัดโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นที่น่าเสียดาย สายการบินขยับราคาค่าตั๋วเครื่องบินพุ่ง สวนทางเหมือนไม่ได้อ่านไลน์กลุ่ม
ช่วงเวลานี้ หากซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางมาหาดใหญ่ (ช่วงที่เขากำลังฟื้นฟูเมือง) ราคาอย่างกับซื้อตั๋วเดินทางบินไปต่างประเทศ คนที่แพลนจะมาช่วยท่องเที่ยวใช้จ่ายในหาดใหญ่ ซื้อตั๋วไม่ลง ไม่เดินทางเข้าหาดใหญ่ คนจะกลับบ้่านก็ไม่กลับ เพราะค่าตั๋วแพง ทำหาดใหญ่เสียโอกาสไป 2 เด้ง ทุกคนพยายามช่วยหาดใหญ่ แต่สายการบินช่วย (ซ้ำเติม) หาดใหญ่
งานนี้คงจะไม่วอนภาครัฐ เพราะวอนไปหลายเรื่องแล้ว เกรงใจ แต่หากเป็นไปได้อยากจะขอรบกวนสายการบินร่วมด้วยช่วยกันกับคนในพื้นที่ มาร่วมกับพวกเรา ไม่ต้องลดกระหน่ำแต่ขอราคาปกติก็ถือเป็นการช่วยหาดใหญ่แล้วครับ"
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า จากการตรวจสอบราคาตั๋วเครื่องบินต่อเที่ยว ณ เวลา 13.00 น. ผ่านเว็บไซต์สายการบินหลัก ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. ถึง 1 ม.ค. 2569 พบว่า สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ วันที่ 29 ธ.ค. ราคา 2,325 บาท วันที่ 30 ธ.ค. ราคา 2,025 ถึง 2,275 บาท วันที่ 31 ธ.ค. ราคา 1,525 ถึง 2,075 บาท และวันที่ 1 ม.ค. 2569 ราคา 1,125 ถึง 1,775 บาท
สายการบินแอร์เอเชีย วันที่ 29 ธ.ค. ราคา 3,730 ถึง 4,130 บาท วันที่ 30 ธ.ค. ราคา 3,680 ถึง 4,750 บาท วันที่ 31 ธ.ค. ราคา 3,000 ถึง 4,030 บาทต่อเที่ยว และวันที่ 1 ม.ค. 2569 ราคา 1,600 ถึง 2,330 บาทต่อเที่ยว
สายการบินไทยเวียตเจ็ตแอร์ ชั้น Eco วันที่ 29 ธ.ค. ราคา 2,560.45 บาท วันที่ 30 ธ.ค. ราคา 2,346.45 ถึง 2,560.45 บาท วันที่ 31 ธ.ค. ราคา 1,918.45 ถึง 2,132.45 บาท และวันที่ 1 ม.ค. 2569 ราคา 1,490.45 ถึง 1,918.45 บาท
การบินไทย ชั้น Economy Class วันที่ 30 ธ.ค. ราคา 4,280 ถึง 5,180 บาทต่อเที่ยว วันที่ 31 ธ.ค. ราคา 3,225 ถึง 3,625 บาทต่อเที่ยว และวันที่ 1 ม.ค. 2569 ราคา 1,855 ถึง 5,180 บาท