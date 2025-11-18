นายกฯ คุยผู้ประกอบการท่องเที่ยว เร่งฟื้นเชื่อมั่นขยายตลาดใหม่ ชี้ เที่ยวลดลงไม่ได้มาจากคุณภาพ-ความพร้อม

นายกฯ หารือผู้ประกอบการท่องเที่ยว เร่งฟื้นความเชื่อมั่น ขยายตลาดใหม่ ยืนยันแนวโน้มการท่องเที่ยวลดลงไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านคุณภาพหรือความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวไทย พร้อมเดินหน้ามาตรการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
วันนี้ (18 พ.ย.) เวลา 14.55 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล คณะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) และนายกสมาคมสายการบินประเทศไทย ร่วมด้วย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประเทศ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา แม้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยม แต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวจากบางประเทศมีการชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยืนยันว่าแนวโน้มดังกล่าวไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านคุณภาพหรือความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวไทย แต่เป็นผลจากนโยบายภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางออกนอกประเทศของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา
ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2568 เผชิญหลายปัจจัยท้าทาย ทั้งจากสถานการณ์ภายในประเทศและแนวโน้มการแข่งขันระดับภูมิภาค แม้ว่าตลาดท่องเที่ยวในประเทศและตลาดระยะไกลยังคงมีการเติบโตเชิงบวก แต่ตลาดระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียนกลับมีการชะลอตัว สวนทางกับความเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของไทยที่ยังติดอันดับต้น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่า (Value for Money) ความหลากหลายของประสบการณ์ท่องเที่ยว (Variety) และความเป็นมิตร (Friendly) ที่เป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทย เริ่มถูกกระทบจากต้นทุนการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความท้าทายต่างๆ ขณะเดียวกัน คู่แข่งด้านการท่องเที่ยวรายใหม่ในภูมิภาคต่างเร่งพัฒนานวัตกรรมและยกระดับความพร้อมในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ผู้แทนจากภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจึงได้เสนอแนวทางเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะกลาง-ยาว เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น เสริมความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืน
“รัฐบาลยังคงเดินหน้าปรับมาตรการ ส่งเสริม และขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพของภาคการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” นายกรัฐมนตรี ระบุ