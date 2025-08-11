Humanica ผนึกกำลัง TBS เปิดเวทีเสวนา ขับเคลื่อน HR วงการแพทย์ไทยสู่ยุคดิจิทัล

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HMC ผนึกกำลังกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) จัดเวทีเสวนาระดับชาติร่วมกับแพทยสภา ภายใต้หัวข้อหัวข้อ “Embracing Digital Evolution for Effective Medical Professional Management” ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคสาธารณสุข โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับระบบ HR ให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของวิชาชีพแพทย์
นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพของไทยต้องเผชิญกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย ทั้งด้านโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ความซับซ้อนของภาระงานแพทย์ในสถานพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การกระจายตัวของบุคลากรไม่ทั่วถึง และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ต้องการความสามารถในการปรับตัวทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ความท้าทายเหล่านี้ส่งผลให้ปัญหาเดิม ๆ เช่น การขาดแคลนบุคลากร ความเหนื่อยล้าเรื้อรังจากชั่วโมงทำงานเกินพิกัด ภาวะหมดไฟ และความไม่สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ระบบ HR แบบเดิมก็ไม่สามารถรองรับความซับซ้อนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Humanica พัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของ HR Tech และ HR Process ภายใต้แนวคิด HR Transformation โดยนำเสนอ Workplaze แพลตฟอร์มบริหารงานบุคคลแบบ End-to-End ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดตารางเวรบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรเชิงลึกอย่างเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในรูปแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมี People Wellbeing Solutions ที่เน้นดูแลสุขภาวะบุคลากรในทุกมิติ ครอบคลุมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาวะทางการเงิน การประเมินความพึงพอใจในการทำงาน ความเครียด และการวิเคราะห์ภาวะ Burnout ผ่านระบบที่ออกแบบเฉพาะสำหรับองค์กรทางการแพทย์ ซึ่งมีบริบทและความต้องการเฉพาะตัว
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือ การนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการวางแผนอัตรากำลังเชิงรุก ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม เช่น การลางาน การขาดแคลนในบางแผนก หรือช่วงเวลาที่มีภาระงานสูง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น จัดสรรบุคลากรตามตำแหน่ง ตามความต้องการของหน่วยงาน หรือด้วยระบบอัตโนมัติช่วยลดงานธุรการ เพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคลากรในระยะยาว ทั้งในแง่ประสิทธิภาพการทำงานและความสุขในการประกอบอาชีพ
ภายในเวทีเสวนา มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 ภาคส่วนหลักในระบบสุขภาพ เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเชิงลึกจากมุมมองที่หลากหลาย ได้แก่ ผู้ผลิตแพทย์ ผู้กำกับมาตรฐาน และผู้ใช้แพทย์ในภาคบริการจริง โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของสถาบันการศึกษาแพทย์ในการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับแพทย์รุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจ ลดการลาออก และป้องกันปัญหาสมองไหลที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพในระยะยาว
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เน้นย้ำว่าระบบคุณภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะในภาคการแพทย์ที่บุคลากรต้องเผชิญกับแรงกดดันสูงตลอดเวลา
ขณะที่ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาล MedPark ได้นำเสนอแนวคิด "Hospital as a Platform" ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่มองโรงพยาบาลในฐานะองค์กรอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีผสานกับกระบวนการบริหารจัดการอย่างลงตัว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร โดยเฉพาะการสร้าง Work-Life Balance อย่างเป็นรูปธรรม
นายสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี แผนกธุรกิจคลาวด์ ประเทศไทย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงศักยภาพของ Cloud และ AI ในการปฏิรูปการทำงานของโรงพยาบาล ผ่านระบบ Smart Hospital ที่สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และใช้งานข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรในทุกระดับอย่างมีนัยสำคัญ
ผศ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล หัวหน้าภาควิชาการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวสรุปว่า การจัดเวทีนี้สะท้อนแนวทาง “Collaboration Forward” ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะฯ ที่มุ่งผลักดันความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาควิชาชีพ และภาคธุรกิจ เพื่อร่วมกันออกแบบอนาคตการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์ความท้าทายยุคใหม่ โดยเฉพาะในบริบทของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนและต้องการระบบสนับสนุนที่เข้าใจทั้งมิติของมนุษย์และเทคโนโลยี
งานเสวนา “Embracing Digital Evolution” ในครั้งนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมีทิศทาง เป็นการผสานพลังความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์จริง เพื่อสร้างระบบ HR ที่ตอบสนองความต้องการของทั้งองค์กรและบุคลากร พร้อมวางรากฐานระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว