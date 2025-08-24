รพส.ทองหล่อสู่ “Smart Hospital” เพิ่มสาขา-ชูไฮเทครับตลาดPETแสนล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ประกาศเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการรักษาสัตว์เลี้ยงสู่ “The Best Outcome” ด้วยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาขับเคลื่อนองค์กร มุ่งเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ “Smart Hospital” พร้อมขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 100% ภายในปี 2029 ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลที่ครอบคลุมทั่วประเทศ บริการทางการแพทย์ครบวงจร และการลงทุนในเทคโนโลยีการแพทย์สัตว์ที่ล้ำสมัยที่สุดในภูมิภาค
สัตวแพทย์หญิงกฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดสัตว์เลี้ยงปี2568 เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยมูลค่ากว่า 71,000 ล้านบาท เติบโต 7 % และยังคงมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องในอนาคตโดยคาดว่าจะถึง 123,916 ล้านบาทในปี 2573 เติบโต 11.7% โดยมีปัจจัยสำคัญจากเทรนด์ Pet Humanization และ Urbanization ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สังคมสัตว์เลี้ยงให้คุณค่ากับ longevity และคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากคน
โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ยกระดับศูนย์รักษาต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์โรคตา ศูนย์หัวใจ ศูนย์สมอง ระบบประสาทและสันหลัง ศูนย์รังสีวินิจฉัย เพื่อรองรับความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยีการผ่าตัด มาเสริมการให้บริการของศูนย์ต่างๆ ไม่ต่างจาก โรงพยาบาลคน
ปัจจุบันพบว่าเทรนด์การเลี้ยงแมวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กและเลี้ยงดูได้ง่าย เหมาะกับวิถีชีวิตคนเมืองที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือทาวน์เฮาส์ นอกจากนี้เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ยอมจ่ายเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เช่น อาหารพรีเมียม อาหารเสริม และการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของผู้ดำเนินธุรกิจรายใหม่จำนวนมากในตลาดทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อใช้จุดแข็งด้านการเป็นโรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่ ที่มีสาขาครอบคลุม ประกอบกับองค์ความรู้ และทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมให้การดูแลสัตว์ป่วยทั้งเคสจากโรงพยาบาลเอง และการรับตัวส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจากการขยายสาขาและการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ 100% ในช่วง 3 ปีต่อจากนี้
“ปัจจุบันธุรกิจสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตสูงและมีผู้เล่นใหม่เข้ามาในตลาดจำนวนมาก แต่ความท้าทายที่แท้จริงคือการสร้าง “The Best Outcome” หรือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง ซึ่งต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ องค์ความรู้ และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้สั่งสมประสบการณ์มานานกว่า 31 ปี และเรามุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงให้ดียิ่งขึ้น สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2568 มุ่งเน้นการมอบ “The Best Clinical Outcome” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน โดยจะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยและรักษาที่แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด”สัตวแพทย์หญิงกฤติกา กล่าว
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมีแผนขยายสาขาต่อเนื่อง โดยสาขาในประเทศ ขยายผ่านการเปิดเองและการร่วมทุน (Joint Venture) พร้อมเปิดโอกาสให้คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์อื่นๆ ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อใช้ผนึกกำลังในด้านการขยายฐานลูกค้า และแชร์องค์ความรู้และระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลร่วมกัน
ปัจจุบันมีสาขารวม 21 แห่ง และกำลังจะเปิดคลินิกรักษาสัตว์ ธรรมศาสตร์-ทองหล่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยเป็นความร่วมมือในเรื่องนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นคลินิกรักษาสัตว์ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วย และ บริการแก่ชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยและจังหวัดปทุมธานี ในช่วงปลายปี 2568 นี้
ขณะที่สาขาต่างประเทศ เดินหน้าศึกษาโอกาสการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มเติม โดยมุ่งสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับความต้องการในระดับภูมิภาค โดยปัจจุบันมีสาขาที่ประเทศเวียดนาม
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการนำข้อมูล (DATA) มาขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “Thonglor DATA Driven” มีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการรักษาเฉพาะบุคคล (Personalized Veterinary Care) ที่แม่นยำและปลอดภัย โดยนำข้อมูลการรักษา ประวัติสุขภาพ พฤติกรรม และผลการรักษาตลอด 31 ปี มาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเพื่อช่วยสัตวแพทย์ในการคาดการณ์ความเสี่ยงของโรค และวางแผนการดูแลรักษาแบบเชิงรุกสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว ข้อมูลเชิงลึกนี้จะช่วยให้เข้าใจว่าแต่ละตัวต้องการอะไร และจะดูแลอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
พร้อมกันนี้ ได้พัฒนาแนวคิด “Smart Hospital” ที่เป็นมากกว่าแค่การใช้เทคโนโลยี นำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า นำเทคโนโลยีมาเสริมการรักษา เพื่อให้ติดตามสถานะสัตว์ป่วยได้แบบ real time ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด “Synergy for Best Outcome” เช่น การผนึกกำลังกับพันธมิตร แบ่งเป็น ด้านอสังหาริมทรัพย์ ร่วมมือกับ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยง พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงถึงโครงการ ด้านการเงินและประกัน ร่วมมือกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ในการเสริมสิทธิประโยชน์ให้แก่กลุ่มลูกค้า ในหมวดสัตว์เลี้ยง และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดูแลลูกค้าประกันภัยสัตว์เลี้ยง ทั้งด้านการซื้อกรมธรรม์และการเคลมความคุ้มครองที่สะดวกรวดเร็ว ด้านการท่องเที่ยว ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบ Pet Friendly และด้านสังคม ร่วมมือกับ มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ในการดูแลและช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งอย่างต่อเนื่อง
ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เน้นการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ช่วยเหลือและดูแลสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งสัตว์ที่ถูกทำร้าย และสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ การทำวัคซีน การให้การรักษา และการอาบน้ำสุนัขในมูลนิธิต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่ดีร่วมกันอย่างยั่งยืน