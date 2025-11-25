DPU มอบรางวัล DPU PRIDE ชูศักยภาพบัณฑิตศึกษาทุกคณะ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดพิธีเลี้ยงฉลองดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ซึ่งเป็นงานก่อนถึงพิธีประสาทปริญญาบัตรอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 นี้ โดยในงานนี้มีการมอบรางวัล DPU PRIDE แก่ผู้ได้รับรางวัลจำนวน 18 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ งานวิจัย และการทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต และผู้สำเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ DPU
สำหรับผู้รับรางวัล DPU PRIDE ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มีรายชื่อดังต่อไปนี้ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ได้แก่ 1. ดร.พัฒน์นรี สิริเลิศวรการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 2. ดร.ศุภวัชร์ พงษ์วัชรวัชฬ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 3. นางสาววิวรวรรณ ประดิษฐ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 4. นางสาวปภัสรา ภระมรทัต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ในส่วนของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 5. ดร.ธนกฤษ จันทร์แสง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6. ดร.เปมปีย์อร วังไชยเลิศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. นายจักรพันธ์ อัตลา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8. นางสาวพิรญาณ์ นิยมค้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 9. นายสมิทธิ์ แสงสิริไพบูลย์ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และข้อมูล และ 10. นายจิรวัฒน์ ประชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ ได้แก่ 11. นายพีรวุฒิ มังคโลปกรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 12. นางสาวศิริลักษณ์ สุทธินนท์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี ได้แก่ 13. นายอานนท์ พรมมูล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา วิทยาลัยครุศาสตร์ ได้แก่ 14. นางสาวภัทรวดี ผดุงศิลป์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ได้แก่ 15. นางสาวสุธากาญจน์ รักสกุลพูนทวี หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ 16. นางบุปผา ปะวะสาร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้แก่ 17. นางสาวศดานันท์ แบนเพ็ชร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และ คณะนิเทศศาสตร์ ได้แก่ 18. นายนิชฌาน เติมวิทย์ขจร หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต