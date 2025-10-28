xs
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พิธีเริ่มขึ้นด้วยการยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นรับชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ที่มีคุณูปการในด้านต่าง ๆ ของพระองค์ เช่น การส่งเสริมศิลปาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งล้วนสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระเมตตาธรรมที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

จากนั้น ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กล่าวถวายความอาลัย โดยตอนหนึ่งของคำกล่าวมีใจความว่า “ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ล้วนมีความโทมนัสยิ่ง เมื่อทราบว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัย ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ พระราชจริยวัตรอันงดงามและพระเมตตาธรรมจะยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิจนิรันดร์”

ภายหลังการกล่าวถวายอาลัย ประธานในพิธีและผู้บริหารได้กราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากนั้นร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกและลงนามถวายความอาลัย

พิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็น “แม่แห่งแผ่นดิน” ผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประชาชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ และเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละ ความเมตตา และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์





















