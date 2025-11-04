ไทยก้าวใหม่ดัน “MOBILE STEMLAB” ห้องเรียนเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา

“วราวิช“เผยโครงการ “MOBILE STEMLAB” นำเทคโนโลยีทันสมัยเข้าถึงเด็กทุกพื้นที่ สร้างแรงบันดาลใจเรียนรู้อนาคต เตรียมเปิดห้องเรียนเคลื่อนที่ต้นแบบที่โรงเรียนเกษมพิทยา กทม. 5 พ.ย.นี้ พร้อมกิจกรรมสุดล้ำ พิมพ์สามมิติ–ดักฟังสัญญาณจากอวกาศ
นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา รองหัวหน้าพรรคพรรคไทยก้าวใหม่ เปิดเผยว่า พรรคเตรียมออกปฎิบัติการ ”MOBILE STEMLAB “หรือห้องเรียนรู้เทคโนโลยีอนาคต ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การปฎิบัติการครั้งนี้เพราะปัจจุบัน มีเด็กไทยจำนวนมาก ที่เข้าไม่ถึงการศึกษาที่ทันสมัย หลายโรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่และผู้สอนที่เชี่ยวชาญ ทำให้พรรคไทยก้าวใหม่ จึงออกแบบจัดทำ Mobile STEMLAB (Science Technology Engineering Mathematics )ห้องเรียนแนวใหม่ มีเครื่องมือการเรียนการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเคลื่อนที่ไปทุกโรงเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก หรือห่างไกล ได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ เช่น กิจกรรม ดักฟังสัญญาณจากฟากฟ้าและอวกาศ”โดยใช้เครื่องรับสัญญาณที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ให้รับสัญญาณลึกลับได้จากทั่วโลก / สัญญาณสื่อสารระหว่างเรือกลางมหาสมุทร หรือสัญญาณนักบินคุยกันบนท้องฟ้า เพื่อเรียนรู้และสร้างความประทับใจแรกพบเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และการสื่อสารไร้สาย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เครื่องพิมพ์สามมิติแห่งอนาคต วาดแบบและสั่งพิมพ์ชิ้นงานสามมิติด้วยตนเอง เรียนรู้การวาดแบบโมเดลสามมิติเบื้องต้น พร้อมผลิตชิ้นงานจากจินตนาการ สู่ชิ้นงานที่จับต้องได้จริง ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของโลก
“พรรคไทยก้าวใหม่จะนำ Mobile STEMLAB ไปจัดกิจกรรมต่อวงจรเครื่องหาพลังงานลี้ลับ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ กับเซนเซอร์ต่าง ๆ และจอ LCD บนโพรโตบอร์ด และนำเอาออกไปสำรวจหาพลังงานลี้ลับได้จริง “ นายวราวิชกล่าว
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายนนี้ที่โรงเรียนเกษมพิทยา ซอย ปรีดี พนมยงค์ 42 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในเวลา 09.00-12.00 น.โดยมีนักเรียนระดับประถม 4-6 เข้าร่วมจุดประกายความใฝ่ฝันและต่อยอดไปสู่การศึกษาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในอนาคต