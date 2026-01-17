BMW M3 ไฟฟ้าล้วน 100% มอเตอร์ 4 ตัว พละกำลัง 1,000+ แรงม้า เปิดตัวปี 2570

BMW M เตรียมเปิดตัวโมเดลสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วน 100% รุ่นแรกในปี 2570 พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า Quad-motor ที่คาดว่าจะมีกำลังสูงสุดมากกว่า 1,000 แรงม้า
แม้ว่าทาง BMW M จะไม่ได้ระบุชื่อรุ่นออกมาอย่างชัดเจน แต่ภาพที่ปรากฏยืนยันว่านี่คือ BMW M3 ที่ถูกพัฒนากลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเป็นครั้งแรก โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Neue Klasse แต่ผ่านการยกระดับสมรรถนะตามฉบับ BMW M เพื่อรองรับการใช้งานทั้งบนสนามแข่งและบนถนนจริง อีกทั้งยังถือเป็นการปฏิวัติ DNA ของแบรนด์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ไฮไลต์สำคัญของ BMW M3 เวอร์ชันไฟฟ้าคันนี้ คือการติดตั้งระบบขับเคลื่อน BMW M eDrive ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยี BMW Gen6 บนแพล็ตฟอร์ม Neue Klasse โดยมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง 4 ตัว จะถูกแยกควบคุมอย่างเป็นอิสระในแต่ละล้อ พร้อมนำระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลอัจฉริยะ Superbrains เข้ามาทำหน้าที่ประสานการทำงานของมอเตอร์แต่ละตัว
ขณะที่ซอฟต์แวร์ BMW M Dynamic Performance Control จะช่วยปลดปล่อยพละกำลังสูงสุดแต่ยังคงควบคุมไม่ให้เกิดขีดจำกัดเพื่อความปลอดภัยบนทุกสภาพถนน รักษาบุคลิกขับสนุกตามฉบับรถขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) โดยระบบสามารถตัดการทำงานของเพลาคู่หน้าได้โดยสมบูรณ์เมื่อต้องการแก้อาการรถหรือดริฟต์ในสนาม และยังมีการจำลองเสียงสังเคราะห์ (Soundscape) รวมถึงจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เสมือน เพื่อให้ฟีลลิ่งการขับขี่ไม่จืดชืดเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไป
BMW เลือกใช้แบตเตอรี่ Gen6 ทรงกระบอก (Cylindrical Cell) ความจุใช้งานมากกว่า 100 kWh พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Design to Power เน้นรีดกระแสไฟสูงสุดเพื่อรองรับการใช้งานบนสนามแข่ง พร้อมสถาปัตยกรรม 800 โวลต์ที่ช่วยให้ชาร์จไฟได้รวดเร็วทันใจ อีกทั้งตัวแบตเตอรี่ยังถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างตัวถัง (Structural Component) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้น
นอกเหนือจากด้านสมรรถนะ BMW M ยังเริ่มนำวัสดุ "เส้นใยธรรมชาติ" (Natural Fibre) มาใช้ในการผลิตโครงสร้างและชิ้นส่วนเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยในอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตมาตั้งแต่ปี 2562 โดยวัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับคาร์บอนไฟเบอร์ แต่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 40%
BMW M3 ที่จะถูกเปิดตัวในปี 2570 นี้ ไม่ได้เป็นเพียงการตอบสนองต่อเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น แต่ยังเป็นการรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดรถยนต์หรูสมรรถนะสูงท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้เล่นใหม่ในตลาด EV ทั่วโลกอีกด้วย