Fusion Solution ตอกย้ำความเป็นผู้นำไอทีไทย คว้ารางวัล Microsoft Partner ต่อเนื่อง พร้อมให้บริการ Microsoft365 แบบครบวงจร

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมถือเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน "Microsoft365" หรือ "M365" ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่องค์กรทั่วโลกไว้วางใจ ด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่แบบครบวงจร ทั้งการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยล่าสุด บริษัท Fusion Solution ผู้นำด้านไอทีและเทคโนโลยีของไทย ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year ต่อเนื่องในปี 2020, 2022, 2023 และ 2024 ตอกย้ำความเชี่ยวชาญและความไว้วางใจจาก Microsoft ในการให้บริการโซลูชันระดับโลกไม่เพียงเท่านั้น Fusion Solution ยังเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้รับ 6 Designations สำคัญจาก Microsoft ได้แก่: • Solutions Partner for Modern Work • Solutions Partner for Security • Solutions Partner for Data & AI (Azure) • Solutions Partner for Digital & App Innovation (Azure) • Solutions Partner for Infrastructure (Azure) • Solutions Partner for Business Applicationsพร้อมด้วยสถานะ Microsoft Cloud Partner ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงศักยภาพในการให้บริการโซลูชันคลาวด์แบบครบวงจร รองรับทุกความต้องการขององค์กรในยุคดิจิทัลFusion Solution ผู้นำในการจัดจำหน่ายและให้บริการ Microsoft365 องค์กร แบบครบวงจรFusion Solution ไม่ได้เป็นเพียงพันธมิตรของ Microsoft เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ "Microsoft365" หรือ "M365" สำหรับองค์กรทุกขนาด ช่วยให้องค์กรไทยสามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม "Microsoft365 ราคา" ที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการขององค์กรได้โดยตรงกับ Fusion Solutionคุณสมบัติเด่นของ Microsoft365 ที่ทำให้เป็นที่นิยมในองค์กรทั่วโลก1. การทำงานร่วมกันอย่างไร้ขีดจำกัด: ด้วยเครื่องมืออย่าง Outlook, Teams, SharePoint และ OneDrive ช่วยให้ทีมงานสามารถสื่อสาร ประชุม และแชร์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด2. การจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย: Microsoft365 มาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญจากภัยคุกคามไซเบอร์3. รองรับการทำงานทุกอุปกรณ์: ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ก็สามารถเข้าถึงและใช้งาน M365 ได้ทุกที่ทุกเวลา4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: รวมแอปพลิเคชันสำคัญอย่าง Word, Excel, PowerPoint ที่องค์กรคุ้นเคยไว้ในแพลตฟอร์มเดียวFusion Solution กับความสำเร็จในการนำ Microsoft365 ไปใช้ขับเคลื่อนองค์กรไทยด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชัน Microsoft365 องค์กร Fusion Solution ได้ช่วยให้องค์กรชั้นนำหลากหลายภาคส่วนสามารถปรับตัวสู่การทำงานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การสื่อสารภายใน การทำงานแบบ Remote Work หรือ Hybrid Work ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กร "Microsoft365" หรือ "M365" คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ และหากต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร Fusion Solution คือพันธมิตรที่องค์กรไทยไว้วางใจได้ ด้วยรางวัลและการรับรองจาก Microsoft รวมถึงประสบการณ์ในการให้บริการจริงผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "Microsoft365 ราคา" และโซลูชัน Microsoft365 องค์กร ได้ที่ Fusion Solution เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลไปด้วยกันReference: https://www.fusionsol.com/products/microsoft-365/