TOYO TIRES เปิดเกมรุกต้นปี โชว์ศักยภาพยางสมรรถนะสูงในงาน TOKYO AUTO SALON 2026

TOYO TIRES แบรนด์ยางรถยนต์ชั้นนำจากญี่ปุ่น ขนทัพยางตระกูล Proxes และ Open Country ร่วมแสดงในงาน TOKYO AUTO SALON 2026 สะท้อนจุดยืนสมรรถนะและไลฟ์สไตล์ พร้อมเตรียมส่งยางรุ่นใหม่บุกตลาดไทยไตรมาสแรกปีนี้
บรรยากาศช่วงต้นปีของวงการยานยนต์โลกยังคงคึกคักเช่นทุกปี เมื่อศูนย์แสดงสินค้า Makuhari Messe จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น กลับมาเป็นศูนย์รวมของผู้ที่หลงใหลในรถยนต์ สมรรถนะ และการตกแต่งรถระดับโลก กับงานมหกรรมยานยนต์ชื่อดัง “TOKYO AUTO SALON 2026” หนึ่งในเวทีสำคัญที่สะท้อนเทรนด์อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ได้อย่างชัดเจน โดยหนึ่งในบูธที่ได้รับความสนใจจากแฟนยานยนต์อย่างต่อเนื่อง คือบูธของ TOYO TIRES แบรนด์ยางรถยนต์ชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่นที่มีประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพมาอย่างยาวนาน
ภายในงานปีนี้ TOYO TIRES จัดแสดงยางรถยนต์สมรรถนะสูง ณ ฮอลล์ 8 ภายใต้แนวคิดการนำเสนอความสมดุลระหว่าง สมรรถนะ (Performance) และ รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสยางรถยนต์อย่างใกล้ชิด พร้อมถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ที่ผสานความสปอร์ต ความแข็งแกร่ง และการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
การจัดแสดงของ TOYO TIRES ในปี 2026 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Proxes และ Open Country ซึ่งครอบคลุมการใช้งานรถยนต์หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่รถยนต์นั่งสมรรถนะสูงไปจนถึงรถ SUV รถกระบะ และรถขับเคลื่อน 4 ล้อสายลุย
กลุ่มแรกคือ “Proxes” ยางรถยนต์นั่งสมรรถนะสูงที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้ใช้รถสปอร์ตและผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบเร้าใจ โดยในปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 35 ปี นับตั้งแต่ตระกูล Proxes เปิดตัวสู่ตลาด และยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นด้านการยึดเกาะถนน การควบคุมที่แม่นยำ และการตอบสนองที่ฉับไว สะท้อนถึงดีเอ็นเอด้านมอเตอร์สปอร์ตและเทคโนโลยีขั้นสูงของ TOYO TIRES
ขณะที่กลุ่ม “Open Country” ถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ของยางสายลุยที่พร้อมตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายระดับ ตั้งแต่การขับขี่ในชีวิตประจำวันไปจนถึงเส้นทางออฟโรด โดย TOYO TIRES ได้จัดแสดงรุ่นย่อยอย่างครบถ้วน เริ่มจาก Toyo Open Country M/T ยางสำหรับรถ 4x4 และสายออฟโรดหนัก ที่เน้นสมรรถนะการตะกุยบนเส้นทางทุรกันดาร ดอกยางดุดัน แข็งแกร่ง พร้อมลุยในทุกสภาพเส้นทาง
ถัดมาคือ Toyo Open Country R/T (Rugged-Terrain) ซึ่งเป็นยางไฮบริดที่ผสานคุณสมบัติของยาง A/T และ M/T เข้าไว้ด้วยกัน ให้สมรรถนะที่ดีทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดเบา ดอกยางมีความดุดันน้อยกว่ายาง M/T แต่มีร่องดอกยางกว้าง ช่วยเสริมการยึดเกาะ เหมาะสำหรับรถ SUV ที่ต้องการภาพลักษณ์เท่ แข็งแกร่ง แต่ยังคงความนุ่มนวล เสียงรบกวนต่ำ และใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบาย
ในกลุ่มยางอเนกประสงค์ Toyo Open Country A/T ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานทั้งทางเรียบและทางขรุขระ ดอกยางที่หนาและลึกช่วยเพิ่มการยึดเกาะและสมรรถนะบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ขณะเดียวกันยังรักษาความนุ่มนวลและระดับเสียงที่เหมาะสม เหมาะสำหรับรถกระบะ รถ SUV และรถ 4x4 ที่ต้องการความพร้อมในการเดินทางไปได้ทุกที่
ส่วนรุ่น Toyo Open Country H/T ถูกออกแบบสำหรับผู้ใช้รถ SUV และ CUV ที่เน้นการขับขี่บนถนนเรียบเป็นหลัก ด้วยดอกยางที่ละเอียด ให้ความนุ่ม เงียบ ประหยัดน้ำมัน และการยึดเกาะที่ดีทั้งบนถนนแห้งและเปียก ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลอย่างสะดวกสบาย
ภายในงาน อภิชัย ตั้งวงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาง TOYO TIRES อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกระแสตอบรับของผู้ใช้รถในประเทศไทย รวมถึงเทรนด์การใช้งานรถประเภท CUV, PPV และ 4x4 ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ผนวกกับความสำเร็จของ TOYO TIRES ในช่วง 3–5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตระกูล Open Country บริษัทจึงเตรียมนำยางรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดไทยในไตรมาสแรกของปี 2026
ยางรุ่นใหม่ที่เตรียมเปิดตัว ได้แก่ Toyo Open Country H/T II ยางสำหรับรถ SUV และ PPV ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการความนุ่มนวล เงียบสบายในการขับขี่ พร้อมเสริมภาพลักษณ์ให้โดดเด่นด้วยแก้มยาง ตัวหนังสือสีขาว (White Letters) และ Proxes C2S ยางสำหรับรถ SUV และ PPV ที่เน้นความหรูหรา นุ่ม เงียบ ในสไตล์ Luxury Comfort พร้อมเพิ่มขนาดยางใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโต
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสคุณภาพยาง TOYO TIRES และการบริการแบบครบวงจรได้ที่ศูนย์บริการ GRIP ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 72 สาขาทั่วประเทศ และมีแผนขยายเพิ่มเป็น 82 สาขาในปี 2026 ก่อนขยายให้ครบ 100 สาขาในปี 2027 เพื่อรองรับการให้บริการอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grip.co.th และเฟซบุ๊ก GripThailand