‘SLEEK EV’ เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่งาน Motor Expo 2025 พร้อมยกระดับการขับขี่ในเมืองด้วย EV Ecosystem

SLEEK EV (สลีค อีวี) แบรนด์สตาร์ทอัพไทย–สิงคโปร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์ ไซค์ไฟฟ้า เปิดตัวสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 42 (Motor Expo 2025) พร้อมเผยโฉม S-Performance รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับ Ecosystem เทคโนโลยีอัจฉริยะทั้ง S Drive, SLEEK OS และ S Charge ที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการขับขี่ในเมืองถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ของประเทศไทย ซึ่งภายในงาน ทางสลีคได้รับความสนใจ จากทั้งผู้ขับขี่และนักลงทุนในด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหม่ ๆ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของสลีคในการทำให้ การเดิน ทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าถึงได้ และใช้งานได้จริงสำหรับคนไทยทุกคน
เนื่องในโอกาสการเข้าร่วมงาน Motor Expo 2025 ในปีนี้ สลีค อีวี ไม่ได้เพียงนำเสนอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังต้องการสื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทกำลังผลักดันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน (Energy Infrastructure) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแกนสำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศ ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ผ่านโปรเจกต์ S Charge ระบบสถานีชาร์จที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับมอเตอร์ไซค์ ไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานจริงของผู้ขับขี่ในชีวิตประจำวัน
ตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา S Charge มีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายรวมกว่า 10 ล้านบาท และในปี 2026 บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะช่วยผู้ใช้ชาวไทยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมกว่า 100 ล้านบาท ผ่านเทคโนโลยีการชาร์จ ที่สะดวก ปลอดภัย และออกแบบมาเพื่อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ สะท้อนบทบาทของ สลีค อีวี ในการยกระดับ การเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เข้าถึงได้จริงและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
โดยในระยะยาวสลีคมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้าในภูมิภาค ผ่านการลงทุนทั้งด้านการผลิตและงานวิจัยพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง โรงงานผลิตของเรา ในไทยจะเป็นหนึ่งในฐานปฏิบัติการหลักของบริษัท ซึ่งถูกออกแบบให้รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญ เช่น S Drive Powertrain, SLEEK OS และระบบโครงสร้างพื้นฐาน S Charge โดยสลีคตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตให้ถึง 1,000 คันภายในหนึ่งวัน เพื่อผลักดัน ecosystem มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไทย ให้แข็งแรงและยั่งยืน การลงทุนครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของเรา ในการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมายกระดับรูปแบบ การเดินทางของคนไทย ตั้งแต่ระบบพลังงานอัจฉริยะ แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคใหม่ของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ
นาย กันตินันท์ ตันวีนุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท สลีค อีวี จำกัด กล่าวว่า “ที่สลีคเราเชื่อว่า การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เริ่มต้นจากตัวรถเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มจากการสร้างเทคโนโลยีและ ecosystem ที่เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางของผู้ใช้ได้จริง เราพัฒนา S Drive, SLEEK OS และโครงสร้างชาร์จ S Charge ขึ้นจากศูนย์ เพื่อให้ผู้ขับขี่ชาวไทยได้สัมผัสมาตรฐานใหม่ของความอัจฉริยะ ความปลอดภัย และความยั่งยืน มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น S-Performance จึงเป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์เราอย่างแท้จริง ยานยนต์ที่ผสานพลังสมรรถนะ เทคโนโลยี และการใช้งานที่เรียบง่ายเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างอนาคตการเดินทางที่ดีกว่าให้ทุกคน”
ภายในงาน สลีคได้เปิดตัว S-Performance มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุด มาพร้อมสมรรถนะระดับ 300cc แรงบิดสูงสุด 255 นิวตันเมตร และอัตราเร่ง 0–60 กม./ชม. ในเพียง 3.6 วินาที ผสานด้วยต้นทุนการขับขี่ แบบประหยัดระดับ 0.10 บาทต่อกิโลเมตร พร้อมเปิดตัวครั้งแรกของไทยกับ ระบบ V2L (Vehicle-to-Load) สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ช่วยเปลี่ยนรถให้เป็นแหล่งพลังงานพกพาเพื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ทันที หัวใจของนวัตกรรมครั้งนี้คือ S Drive Powertrain ที่ SLEEK พัฒนาขึ้นเองแบบครบระบบ ตั้งแต่มอเตอร์ คอนโทรลเลอร์ แบตเตอรี่ จนถึง VCU สื่อสารกันแบบเรียลไทม์เพื่อให้รองรับสภาพอากาศและพฤติกรรม การใช้งานของคนไทยโดยเฉพาะ พร้อมการรับประกัน Powertrain สูงสุด 5 ปี หรือ 50,000 กม. และการรับประกัน แบตเตอรี่ที่ยาวที่สุดในประเทศถึง 150,000 กม.
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ SLEEK OS ซอฟต์แวร์ศูนย์กลางที่เชื่อมต่อรถ ผู้ขับ และโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกัน ผ่าน SLEEK App ที่ควบคุมรถได้เกือบทุกฟังก์ชัน รวมถึงการสตาร์ท เปิดเบาะ เช็กสถานะรถ วิเคราะห์ปัญหา และแชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์ พร้อมรองรับการสั่งงานผ่าน Apple Watch และ Android Watch เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มากไปกว่านั้นสำหรับภาคธุรกิจ สลีคขอนำเสนอโซลูชัน Fleet Management ที่ช่วยให้ติดตามและบริหารรถหลายคันได้ในอุปกรณ์เดียวด้วยการเชื่อมต่อแบบหลายซิมทั้งบนรถและในแบตเตอรี่ แม้ถอดแบตออกก็ยังรู้ตำแหน่งได้ทันที
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน S Charge สถานีชาร์จที่ออกแบบเฉพาะสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยรองรับการชาร์จจาก 30–80% ภายใน 42 นาที มีระบบระบุตัวตนอัตโนมัติและหักผ่านวอลเลตทันทีโดยไม่ต้องกดหรือสแกนใด ๆ พร้อมระบบให้บริการ 24 ชั่วโมงแบบไร้พนักงาน และเราเตรียมขยายจุดบริการไปตามสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ตั้งเป้า 150 จุดภายในปี 2569 เพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น
ในปีนี้ สลีคยังเปิดตัวไลน์อัปครบรุ่น ได้แก่ Type-S, Type-E, Type-X และ SLEEK PLAY พร้อมข้อเสนอพิเศษ ร่วมกับพันธมิตรทางการเงินเพื่อให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นผ่านโปรแกรมผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน
ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการเดินทางบนรถสองล้อ สลีคยังคงยึดมั่นในการผลักดัน นวัตกรรมที่ล้ำสมัย ควบคู่กับการสร้าง Ecosystem สำหรับการเดินทางที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับสไตล์การใช้งาน ของผู้บริโภคชาวไทย และเราพร้อมร่วมมือกับประเทศไทยในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้า พร้อมนำเสนอ โซลูชันการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเชื่อถือได้เพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของคนไทย ในระยะยาว
การเปิดตัวเทคโนโลยีล่าสุดในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งนี้ ถือเป็นเพียงก้าวแรกของเส้นทางการเติบโตของสลีค ในประเทศไทย โดยแบรนด์ยังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์ การขับขี่อัจฉริยะที่ตอบโจทย์ทั้งปัจจุบันและอนาคตให้กับผู้ขับขี่ชาวไทยอย่างแท้จริง
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและทดลองสัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ สลีค อีวี ได้ที่บูธ G08-1 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2568 หรือเยี่ยมชมได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่าย ทั่วประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่ยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ
