ฮุนไดเทหมดหน้าตัก ยกกองทัพทุกเซกเมนต์ ลดราคามหาโหด กระหึ่ม Motor Expo 2025

บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดฉากแคมเปญยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี “Hyundai Deal SEOUL Good” ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 42 (Motor Expo 2025) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568 พร้อมข้อเสนอทางการเงินดุดันที่สุดแห่งปี เลือกดอกเบี้ยต่ำเริ่ม 0% หรือผ่อนเบาสุดเพียง 5,024 บาทต่อเดือน พร้อมส่วนลดออนท็อปเพิ่มอีก 20,000 บาท* เมื่อจองรถรุ่นที่ร่วมรายการภายในงานหรือที่โชว์รูมทั่วประเทศ และรับรถภายใน 31 ธันวาคม 2568
ฮุนไดจัดเต็มไลน์อัปครบทุกเซกเมนต์ ตั้งแต่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) ไปจนถึงรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) นำเสนอเทคโนโลยีล้ำยุคดีไซน์ระดับโลก เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่
ตระกูล IONIQ นำทัพ สะท้อนพลังคืนกำลังของ EV Platform E-GMP
ฮุนไดนำเสนอรถยนต์ EV ระดับโลกบนแพลตฟอร์ม E-GMP ครบไลน์ ตั้งแต่
-IONIQ 5 เอสยูวีไฟฟ้าดีไซน์ไอคอนิกเจ้าของรางวัลระดับโลก
-IONIQ 5 N Line รุ่นตกแต่งสปอร์ตเร้าใจ
-IONIQ 6 ซีดานไฟฟ้าดีไซน์ล้ำยุค อากาศพลศาสตร์เหนือระดับ
-IONIQ 5 N รถสมรรถนะสูง ถ่ายทอดจิตวิญญาณมอเตอร์สปอร์ตสู่โลก EV
เสริมทัพด้วยไฮบริดรุ่นใหม่ – SANTA FE Hybrid และ PALISADE Diesel
ในกลุ่มไฮบริด ฮุนไดนำเสนอเทคโนโลยี Parallel Hybrid System ที่ให้ทั้งสมรรถนะและความประหยัด โดย The All-new SANTA FE Hybrid พรีเมียม SUV เจเนอเรชันใหม่แบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง มาพร้อมดีไซน์ BOXY สุดแข็งแกร่ง ขุมพลังไฮบริด 232 แรงม้า ประหยัดถึง 19.6 กม./ลิตร
ด้าน Hyundai PALISADE Diesel SUV 7 ที่นั่งระดับแฟลกชิป เน้นความหรูหราและปลอดภัย มาพร้อมความสะดวกสบายครบครัน เหมาะกับครอบครัวพรีเมียมที่มองหารถยนต์พร้อมตอบทุกความต้องการ
ครบไลน์ครอบครัว – STARIA, CRETA Alpha และ STARGAZER X7
รถกลุ่มครอบครัวและอเนกประสงค์ยังคงเป็นไฮไลต์สำคัญของฮุนได โดยมีครบทุกแนว ได้แก่
-STARIA EURO 5 MPV พรีเมียม 11 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลสะอาด Euro 5 แรงบิด 431 นิวตันเมตร อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเพียง 8.2 ลิตร/100 กม. มาพร้อมชุดความปลอดภัย Hyundai SmartSense กว่า 12 ฟังก์ชัน
-CRETA Alpha SUV ขนาดกลาง ดีไซน์สปอร์ต ขับคล่องตัว
-STARGAZER X7 อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง คุ้มค่า ฟังก์ชันครบสำหรับครอบครัวยุคใหม่
ดีลแรงเฉพาะภายในงาน – ลดหนักทุกเซกเมนต์
ไฮไลต์ข้อเสนอพิเศษ ส่งท้ายปี 2025 ได้แก่
• STARIA
– เปิดรุ่นย่อยใหม่ Staria Essence ราคาเริ่มต้น 1,499,000 บาท สำหรับลูกค้าองค์กร
– รุ่นอื่นเลือกรับดอกเบี้ย 0% 48 เดือน หรือส่วนลดเงินสดสูงสุด 400,000 บาท (รุ่น Premium)
• STARGAZER X7
– ราคาพิเศษเริ่มต้น 799,000 บาท
– เลือกดอกเบี้ย 0% 60 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,024 บาท
• PALISADE Diesel
– เลือกรับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท หรือดอกเบี้ย 0% 48 เดือน
• SANTA FE Hybrid
– ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,599,000 บาท
– ดอกเบี้ยพิเศษเริ่ม 0.99% นาน 48 เดือน
• CRETA Alpha
– ราคาพิเศษเริ่มต้น 779,000 บาท
– เลือกรับดอกเบี้ย 0% 72 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้น 8,731 บาท
• IONIQ 5 / IONIQ 5 N Line
– ราคาพิเศษเริ่ม 1,239,000 บาท
– ดอกเบี้ย 0% 84 เดือน หรือผ่อนต่ำ 15,170 บาท
• IONIQ 6
– ราคาพิเศษเริ่ม 1,729,000 บาท
– ดอกเบี้ย 0% 48 เดือน หรือผ่อนเริ่ม 19,062 บาท
ลูกค้าที่จองภายในงานยังรับ ส่วนลดออนท็อป 20,000 บาท และของสมนาคุณพิเศษ เซ็ทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าจาก Sulwhasoo อีกด้วย
Motor Expo 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยฮุนไดประกาศพร้อมเดินหน้าปิดเกมปลายปีด้วยดีลที่แรงที่สุดของแบรนด์ในรอบหลายปี