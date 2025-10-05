Sulwhasoo ยกไทยตลาดเป้าหมาย เดินหน้ากลยุทธ์ Global Experience

โซลวาซู (Sulwhasoo) แบรนด์ความงามสุดหรูระดับโลก ที่มีชื่อเสียงด้านการดูแลผิวแบบองค์รวม (Holistic Beauty) เปิดเกมรุกเขย่าตลาดบิวตี้และสกินแคร์ครั้งยิ่งใหญ่ ชูกลยุทธ์ Global Experiential Brand เดินหน้าสร้างประสบการณ์มาตรฐานระดับโลกให้กับผู้บริโภคชาวไทย ด้วยการเปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Secret to Longevity Powered by Ginseng” เพื่อตอกย้ำความโดดเด่นของ Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream ผลิตภัณฑ์เรือธงของแบรนด์ ผ่านการจัด Global Pop-up Event ที่ถูกจัดขึ้นทั่วโลก โดยจะจัดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของโซลวาซู YOONA (ยุนอา) ซุปเปอร์สตาร์หญิงจากประเทศเกาหลี มาร่วมฉลองในพิธีเปิดงาน โดยงาน Global Pop-up Event จัดขึ้น ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 - 7 ตุลาคม 2568
จอง โฮ ชเว กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “โซลวาซู (Sulwhasoo) ประเทศไทย ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวไทยมาเป็นอย่างดี และนับว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภคชาวไทย รวมถึงเป็นการร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค จึงจัดแคมเปญระดับโลก “Secret to Longevity Powered by Ginseng” จะจัดขึ้นในตลาดสำคัญทั่วโลกของโซลวาซู ได้แก่ จีน เกาหลี ไทย และสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 นี้เป็นต้นไป ในรูปแบบ Global Pop-up Event นิทรรศการและกิจกรรมเวิร์คช้อปเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของ Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวลดเลือนริ้วรอยอันเป็นเอกลักษณ์ของโซลวาซู ผ่านงานวิจัยด้านโสมมายาวนานกว่า60 ปี ด้วยส่วนผสมจากโสมอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ Bio Conversion Technology และวิทยาศาสตร์ทางด้านการวิจัยเอกสิทธิ์เฉพาะของโซลวาซู ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศไทยได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษของแบรนด์อันเป็นมาตรฐานโลก และเป็นการสร้างการรับรู้ด้านคุณสมบัติในเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคชาวไทยผ่านการเข้าร่วมป็อปอัพอีเวนท์ในครั้งนี้
นอกจากนี้ไฮไลต์สำคัญของ Global Pop-up Event นั่นคือแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก (Sulwhasoo Global Brand Ambassador) ของโซลวาซู YOONA (ยุนอา) ซุปเปอร์สตาร์หญิงจากประเทศเกาหลี มาร่วมฉลองในพิธีเปิดงาน เพื่อให้แฟนคลับชาวไทย และผู้ที่ชื่นชอบแบรนด์โซลวาซู ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษในการร่วมต้อนรับ ยุนอา ด้วยตัวเองภายในงาน ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนความเป็นระดับโลกอย่างเด่นชัด นอกจากนี้ยังมี กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ พรีเซนเตอร์ของแบรนด์ในประเทศไทย รวมถึงนักแสดงและเซเลบริตี้อีกมากมาย อาทิ เจนเย่-เมธิกา, แอนนา เสืองามเอี่ยม, จูเนียร์-ปณชัย, มาร์ค-จิรันธนิน, ปูน-มิตรภักดี, พลอย-ชิดจันทร์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอีกคับคั่ง มาร่วมสร้างประสบการณ์สุดพิเศษร่วมกับโซลวาซู ประเทศไทย และผู้บริโภคชาวไทยในครั้งนี้ด้วย
งาน Global Pop-up Event ของ โซลวาซู ประเทศไทย จัดขึ้น ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 - 7 ตุลาคม 2568 โดยเตรียมพบกับนิทรรศการที่ถูกครีเอทขึ้นอย่างน่าสนใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปลุกทุกสัมผัส สอดแทรกการถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเผยให้เห็นถึงการผสมผสานอันลงตัวระหว่างมรดกวัฒนธรรมความงามของเกาหลีและนวัตกรรมเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ที่ยังคงขับเคลื่อนให้โซลวาซูเป็นผู้นำในตลาดสกินแคร์ลดเลือนริ้วรอยระดับพรีเมียมมาโดยตลอด พร้อมด้วยไฮไลท์กิจกรรมและความพิเศษที่ห้ามพลาด อาทิ
• Ginseng Secret Room มุมถ่ายรูปสวยๆ พร้อมกิจกรรมพิเศษเพื่อลุ้นรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง
• Sulwhasoo Holistic Scanner บริการตรวจสุขภาพผิวเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของโซลวาซู กับเครื่อง Holistic Scanner ครั้งแรกในไทย พร้อมปรึกษาการดูแลสุขภาพผิวกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• Product Experience ทดลองผลิตภัณฑ์ของโซลวาซู ครบทุกคอลเลคชันในที่เดียว พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงานที่เท่านั้น
• Ginseng Heritage นิทรรศการที่จะทำให้รู้จักสารสกัดจากโสมมากยิ่งขึ้น กับเทคโนโลยีที่ค้นคว้ามากว่า 60 ปี
นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ ช้อปครบ 3,500 บาท รับสิทธิ์เล่นสุ่มกาชาปอง ของขวัญสุดพิเศษ และช้อปครบ 6,500 บาท ร่วมเวิร์คชอปทำพวงกุญแจเชือกถักแบบดั้งเดิมของเกาหลีใต้ ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 - 7 ตุลาคม 2568