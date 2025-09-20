เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “BELLUXI” (เบลลุคซี่) ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนระดับพรีเมียมจากประเทศเกาหลี

บริษัท เล็ท อิท บิ้วตี้ จำกัด หนึ่งในบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายยา เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์คุณภาพอันดับหนึ่ง กับการจัดงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ “Belluxi” ผลิตภัณฑ์ Collagen Stimulator PCL ( Polycarpolactone ) ในรูปแบบ Fully Liquid Technology ตัวใหม่ล่าสุด ที่โดดเด่น CPR Effect (Clear Pores,Perfect Tone,Restore Lines) ด้านการฟื้นฟูผิวอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ ฟื้นฟูริ้วรอยร่องลึกและตื้น คืนความยืดหยุ่น รูขุมขนกระชับขึ้น เผยผิวกระจ่างใส เรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์อย่างมีชีวิตชีวา โดยจะมีงาน Grand Opening “ Belluxi Ring The Belluxi Day “ อย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 ณ Chadra Ballroom Siam Kempinski Hotel
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธัญน์ชนก พรมดาว ผู้บริหารจากบริษัท Let it Beauty Thailand และ คุณ Park Jun sung ผู้บริหารจากบริษัทเกาหลี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลี นำทีมโดย คุณหมอพัค ยองจิน, คุณหมอชเว โฮซอง, คุณหมอฮง วอนกยู และคุณหมอยอ กึนดง มาพร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย นำทีมโดย ศ.นพ.วาสนภ วชิรมน, นพ.ธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์ และแพทย์หญิงภัทรพร จุ้ยยิ้ม ที่มาร่วมพูดคุยและร่วมแชร์เทคนิคการฉีด BELLUXI และประสบการณ์การใช้ BELLUXI Collagen Stimulator PCL( Polycarpolactone ) ในรูปแบบ Fully Liquid ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาผิวริ้วรอยร่องตื้นและลึก ดูหมองคล้ำ ไม่สดใส ตลอดจนแชร์เคล็ดลับดีๆ ที่ช่วยปลุกผิวให้สวยใสแบบที่เป็นตัวเองอีกครั้ง ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติในแวดวงความงามและอุตสาหกรรมความงาม โดยมี คุณแมทธิว ดีน พิธีกรมากความสามารถ เป็นพิธีกรหลักในการดำเนินงานเปิดตัว BELLUXI ในครั้งนี้
BELLUXI ได้รับการวิจัยและพัฒนาจากทีมผู้เชี่ยวชาญในประเทศเกาหลี ทีมวิจัยและพัฒนา BELLUXI มุ่งเน้นมอบประสิทธิภาพ Collagen Stimulator PCL( Polycarpolactone ) ในรูปแบบ Fully Liquid Technology สำหรับฉีดเข้าผิวหนัง เพื่อไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่เสื่อมสภาพอยู่ใต้ผิวหนังใบหน้า ให้ผิวกลับมาแข็งแรง มีความเข้มข้นของ PCL ถึง 21% สามารถย่อยสลายไปได้เองจึงไม่มีสารตกค้างหรืออนุภาคขนาดใหญ่-เล็กที่อาจไปขัดขวางการทำงานภายใต้ผิวปกติจนเกิดผลกระทบข้างเคียงในภายหลัง อีกทั้ง PCL ยังเป็นหนึ่งในสารที่ใช้ทำไหมละลายยอดนิยมมากกว่า 10 ปี BELLUXI จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อรับรองความปลอดภัยคุณสมบัติของ BELLUXI ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล พร้อมการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย เลขที่ 68-2-1-2-0000232
BELLUXI Effect ฟื้นฟูผิวครบมิติด้วย CPR Effect
Clear Pores – รูขุมขนกระชับ การกระตุ้นตามกระบวนธรรมชาติของการสร้างคอลลาเจน เมื่อคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สุขภาพผิวแลดูเต่งตึงและเรียบเนียน อิ่มน้ำ ชุ่มชื้น รูขุมขนกระชับขึ้น
Perfect Tone – โทนผิวสวย
ฟื้นฟูสุขภาพผิวจากภายในอย่างล้ำลึก เผยผิวกระจ่างใส เรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ
Restore Lines – ฟื้นฟูโครงหน้า ยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยด้วยการไปกระตุ้นให้เซลล์Fibroblastเพื่อทำการผลิตคอลลาเจนและอิลาสตินให้มีจำนวนมากขึ้นจากเดิม โดยจะเป็นการกระตุ้นตามกระบวนธรรมชาติเสริมความหนาแน่น มีความแน่นฟู กระชับและเพิ่มความแข็งแรงของผิว
“BELLUXI” ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Collagen Stimulator PCL( Polycarpolactone ) ในรูปแบบ Fully Liquid Technology ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากทั้งประเทศเกาหลีและประเทศไทย ช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาผิวอย่างล้ำลึก ปัญหาผิวดูไม่กระชับ ดูหมองคล้ำ ไม่สดใส มีริ้วรอยเล็กๆ ฝ้ากระ ทำให้ดูไม่มั่นใจ เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ด้วยสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศร้อนจัด แดดแรงตลอดปี หรือ แม้กระทั่งฝุ่นควัน มลภาวะ ซึ่งเป็นตัวการหลักในการทำร้ายคอลลาเจนในชั้นผิว นอกจากปัญหาด้านวัยหรืออายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น การผลิตคอลลาเจนของร่างกายค่อย ๆ ลดลง ส่งผลให้ผิวสูญเสียความยืดหยุ่น เกิดริ้วรอยและความหย่อนคล้อย อีกทั้งโครงสร้างผิวและรูปหน้าสูญเสียความสมดุล จนทำให้หลายคนหมดความมั่นใจ
“BELLUXI” คือคำตอบใหม่ของการดูแลผิว การฟื้นฟูผิว ลดอายุผิว ฟื้นฟูคอลลาเจนใต้ผิว ให้ได้ผิวที่แข็งแรง สดใส ริ้วรอยดูลดเลือน ด้วยองค์ประกอบหลัก คือ สาร PCL หรือ Polycarpolactone ซึ่งมีความเข้มข้นของ PCL( Polycarpolactone ) ถึง 21% ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยให้ผิวฟู อุ้มน้ำ เพิ่มวอลุ่มให้ชั้นผิว กระตุ้นคอลลาเจนตามกระบวนธรรมชาติ คืนความยืดหยุ่น ทำให้ผิวดูสดใส เรียบเนียน และกระชับให้ผิวดูอ่อนเยาว์ทำให้คุณกลับมารู้สึกมั่นใจได้อีกครั้ง มาร่วมคืนความมั่นใจ พร้อมเผยผิวสวยสุขภาพผิวดีเหนือระดับไปกับ BELLUXI ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพผิวอย่างแท้จริง
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0955278 หรือ 091-889-6489
https://letitbeauty-th.com
Line: https://line.me/ti/p/EbwhuqKsUG
IG : letitbeauty_th