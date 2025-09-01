“ประนัปดา-พอลล่า-แมทธิว” แชร์มุมมองการเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัล พร้อมเผยเคล็ดลับการเลือกโรงเรียน

การเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ไม่เพียงแต่ต้องให้ความรักและดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเท่านั้น แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับ “การเลือกโรงเรียน” ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตในอนาคต โรงเรียนที่ดีไม่ใช่เพียงสถานที่ถ่ายทอดความรู้ แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนความแตกต่างเฉพาะตัว และโอบรับความสุขของเด็ก ๆ เพื่อให้พวกเขาก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า
ในงานแถลงข่าวเปิดตัว “โรงเรียนนานาชาติไฮเกต ประเทศไทย” (Highgate International School Thailand) อย่างเป็นทางการ นอกจากจะเป็นการประกาศเปิดโรงเรียนแล้ว ยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Shaping Future-Ready Minds” โดยมี 3 คนดังในบทบาทคุณพ่อคุณแม่ ได้แก่ แพม–ประนัปดา พรประภา, พอลล่า เทเลอร์ และ แมทธิว ดีน มาร่วมแบ่งปันมุมมองการสร้างรากฐานการศึกษาที่ตอบโจทย์โลกอนาคต
แพม–ประนัปดา พรประภา นักธุรกิจหญิงผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ในบทบาท กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ภายใต้กลุ่มสยามกลการ และผู้ก่อตั้ง Dragonfly360 แพลตฟอร์มที่มุ่งขับเคลื่อนสังคม พร้อมทั้งบทบาทของคุณแม่ที่กำลังส่งบุตรเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ทำให้คุณแพมสะท้อนทั้งมุมมองของผู้นำ และประสบการณ์จริงในการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตอย่างมั่นใจ ยืดหยุ่น พร้อมเผชิญโลกอนาคต ได้สะท้อนว่า “ครูที่ดี” สามารถสอนได้เก่ง ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กได้ แต่ “ครูที่ยอดเยี่ยม” ต้องเข้าใจเด็ก มองเห็นความแตกต่าง เข้าใจจุดเด่น และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เธอยังกล่าวต่อว่า การเดินทางทำให้เห็นชัดว่า “สิ่งแวดล้อม” คือปัจจัยสำคัญ หากเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เด็ก ๆ ได้ พวกเขาก็จะเรียนรู้และเติบโตอย่างมีศักยภาพ และเมื่อมองในภาพรวม การศึกษาเป็น “สามเหลี่ยม” ที่โรงเรียน ผู้ปกครอง และเด็ก ต้องสมดุลกัน เพื่อพาเด็กไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคง
พอลล่า เทเลอร์ นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ซึ่งนอกจากบทบาทในวงการบันเทิงแล้ว ยังเป็นคุณแม่ที่มีประสบการณ์ในระบบนานาชาติทั้งในอังกฤษและไทย คุณพอลล่าเชื่อว่าหลักสูตรที่เปิดกว้างและหลากหลาย ไม่ได้เพียงปูทางสู่ความสำเร็จในห้องเรียน แต่ยังสร้างเด็กที่มีความสุข กล้าแสดงออก และพร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตจริง ซึ่งคุณพอลล่าเปิดใจว่า การเป็นคุณแม่ในแต่ละช่วงวัยของลูก ๆ เป็นความท้าทายที่สนุกและเต็มไปด้วยสีสัน โดยสิ่งสำคัญที่สุดที่เธอมองหาจากโรงเรียนคือ “ความสุขของลูก” เพราะเมื่อเด็กมีความสุข พวกเขาก็พร้อมจะเปิดใจลองสิ่งใหม่ ๆ ได้มากขึ้น ลูกทั้งสามของพอลล่ามีความสนใจที่แตกต่างกัน แต่เมื่อพวกเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะเกิดพลังบวก สุขภาพจิตดี และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้และทักษะที่หลากหลาย
แมทธิว ดีน พิธีกรและเจ้าของค่ายมวยชื่อดัง ผู้ทำงานใกล้ชิดกับสื่อ และในอีกบทบาทหนึ่ง คือคุณพ่อที่ใส่ใจการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของลูก ๆ ท่ามกลางโลกดิจิทัล คุณแมทธิวจึงมีมุมมองเฉพาะต่อการใช้โซเชียลมีเดียและหน้าจอของเด็กยุคใหม่ พร้อมแนวคิดการสร้างสมดุลระหว่างออนไลน์กับกิจกรรมนอกจอ โดย แมทธิว เล่าด้วยน้ำเสียงจริงใจว่า เด็กสมัยนี้เติบโตมาในสภาพ “ฟองสบู่” ถูกปกป้องจากโลกจริงมากเกินไป เขาจึงพยายามให้ลูก ๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดิน เล่นหญ้า หรือทำกิจกรรมนอกห้องเรียนควบคู่ไปกับดนตรีและกีฬา พร้อมย้ำว่าแม้สื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียจะสำคัญ แต่ผู้ปกครองก็ต้องช่วยบริหารจัดการให้ลูก ๆ ได้ใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็ดึงพวกเขาออกมาสัมผัสโลกจริง เพื่อให้การเติบโตสมดุลทั้งสองด้าน
ด้าน ธันยพร พรประภา ตั้งคารวคุณ ประธานคณะกรรมการโรงเรียนนานาชาติไฮเกต ประเทศไทย กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติไฮเกต ประเทศไทย (Highgate International School Thailand) เป็นความร่วมมือของ กลุ่มสยามกลการ (Siam Motors Group) และครอบครัวพรประภา จับมือ โรงเรียนไฮเกต สหราชอาณาจักร (Highgate School UK) โรงเรียนเอกชนชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษายาวนานกว่า 460 ปี ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างต่อเนื่องด้วยรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล มาพร้อมความตั้งใจในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมสมดุลระหว่าง “ศักยภาพ” และ “ความสุข” ของเด็ก ๆ สะท้อนผ่าน “Together, we learn beyond boundaries”
โรงเรียนนานาชาติไฮเกต ประเทศไทย เลือกทำเลศักยภาพใกล้สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี เปิดสอนตาม หลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษ (English National Curriculum) ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา พร้อมรองรับการสอบ IGCSEs และ A Levels เพื่อเตรียมเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก การเรียนการสอนแบบองค์รวม เน้นทั้งวิชาการ อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยครูผู้สอนจะถูกคัดเลือกอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะครูจากสหราชอาณาจักร ซึ่งต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐาน Highgate UK ทำให้มั่นใจได้ว่าการศึกษาที่นี่เป็นไปตามเกณฑ์สากล
จุดแข็งของโรงเรียนคือสภาพแวดล้อมที่โอบรับธรรมชาติ พื้นที่กว้างขวาง รองรับนักเรียนได้สูงสุด 1,400 คน โดยระยะแรกเปิดรับสมัครเด็กอายุ 2–11 ปี ระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 และจะขยายต่อไปถึงระดับมัธยมศึกษา รวมถึงโรงเรียนประจำในอนาคต
