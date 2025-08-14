"น้องเฮนรี่" รับรางวัล Global Space Leadership Program Award 2025 ในงาน Global Space Leadership Summit 2025 โดยสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 ด.ช. ภทรธร ภาณุทัตธนาคุณ (น้องเฮนรี่) โรงเรียนนานาชาตินอริช กรุงเทพ ในฐานะยุวทูตเพื่อสันติภาพ UNPKFC Young Peace Ambassador ของสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ เข้ารับรางวัล Global Space Leadership Program Award 2025 ในงาน Global Space Leadership Summit 2025 ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการ Global Space Leadership Program 2025 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โครงการ Global Space Leadership Program 2025 จัดขึ้นโดยสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดเชียงราย ภาครัฐ เอกชน และพันธมิตรนานาชาติ สร้างสถิติโลก ผลักดัน 15,000 เยาวชนไทยสู่จักรวาล ภายใต้แนวคิด “Space Access for All – การเข้าถึงอวกาศสำหรับทุกคน” เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าถึง หลักสูตรอวกาศระดับโลก และ บันทึกสถิติโลกอย่างเป็นทางการ กับ World Book of Records London
น้องเฮนรี่ ยุวทูตเพื่อสันติภาพผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์แห่งยุคเทคโนโลยี ในยุคที่โลกหมุนเร็วด้วยพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เยาวชนคนหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นและศักยภาพอันล้ำหน้า คือ น้องเฮนรี่ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ยุวทูตเพื่อสันติภาพ” (UNPKFC Young Peace Ambassador) ด้วยบุคลิกภาพที่กล้าแสดงออกและเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้ น้องเฮนรี่กลายเป็นตัวแทนของเยาวชนยุคใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปกับโลกแห่งอนาคต และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพตลอดมา
น้องเฮนรี่มีความสนใจอย่างลึกซึ้งในด้าน อวกาศ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะความสามารถในการออกแบบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยก่อนหน้านี้ น้องเคยดำรงตำแหน่ง กัปตันทีมในการแข่งขัน F1 IN SCHOOLS Thailand First National Finals ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมอย่างยอดเยี่ยม ด้วยทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถ อ่าน เขียน และพูดได้อย่างคล่องแคล่ว น้องเฮนรี่ยังแสดงออกผ่านกิจกรรมด้านศิลปะและดนตรี โดยเฉพาะการร้องเพลงในทีม Voice ของโรงเรียน ซึ่งเป็นเวทีที่หล่อหลอมความมั่นใจและการกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์
นอกเหนือจากวิชาการและกิจกรรมเสริมแล้ว น้องเฮนรี่ยังมีความสนใจในด้านกีฬาอย่างหลากหลาย ทั้ง การเล่นเรือใบ สกี และว่ายน้ำ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทั้งร่างกาย จิตใจ และวินัยในการใช้ชีวิต จากคุณสมบัติและความสามารถอันโดดเด่นเหล่านี้ ทำให้น้องเฮนรี่ได้รับเลือกให้เป็น Student Council ของโรงเรียน Norwich International School ในระดับชั้น Y4 ประจำปีการศึกษานี้ ด้วยเหตุผลจากผลการเรียนที่ดีเยี่ยมและมีความประพฤติเรียบร้อย
น้องเฮนรี่คือตัวอย่างของเยาวชนที่ไม่เพียงมีความสามารถเชิงวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีจิตสำนึกเพื่อสังคม พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้นำแห่งอนาคต ที่เปี่ยมด้วยสติ ปัญญา และหัวใจที่มุ่งมั่นจะสร้างสรรค์โลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน SDG
โครงการ Global Space Leadership Program จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพของพระองค์ 28 กรกฎาคม 2568 และสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นความเสมอภาค ความเป็นธรรม และความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติอย่างแท้จริง