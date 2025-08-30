La Roche-Posay ฉลองความสำเร็จ 50 ปี มุ่งสู่ TOP 3 ยอดขายสกินแคร์ในไทย

La Roche-Posay (ลา โรช-โพเซย์) แบรนด์สกินแคร์อันดับ 1 จัดงานนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่ ‘Life-Changing House Since 1975’ เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ย้อนรอยเรื่องราวแห่งความสำเร็จ และนวัตกรรมที่โดดเด่น แต่ยังเปิดวิสัยทัศน์สู่อนาคต 50 ปีข้างหน้า ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นพลังบวก มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและมนุษยธรรม พร้อมจัดทำโครงการสนับสนุนผู้ป่วยและดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจากโรคมะเร็งให้ดีขึ้น เดินหน้าแผนรุกตลาดเมืองไทย ครองใจผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สกินแคร์ โดยผ่านการทดสอบภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนัง และตั้งเป้าขึ้นแท่น TOP 3 ยอดขายสูงสุดในประเทศไทยnvy
นางสาวอรวรรณ ลาภอำนวยผล ผู้จัดการทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ลา โรช-โพเซย์ มีต้นกำเนิดจาก Rene Levayer (เรอเน เลอวาเยร์) เภสัชกรชาวฝรั่งเศส ที่ได้ก่อตั้งแบรนด์ ลา โรช-โพเซย์ โดยมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะใช้น้ำแร่ธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ นำมาเป็นหัวใจสำคัญสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผิวที่บอบบาง และผิวที่มีปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งยังได้ทุ่มเทรังสรรค์นวัตกรรมจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แพทย์ผิวหนังให้การรับรอง ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “สุขภาพผิวสำคัญกว่าแค่ความงาม แต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยองค์รวม” เพื่อมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาผิวที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน
ครั้งนี้ ลา โรช-โพเซย์ ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี จัดงานนิทรรศการ Life-Changing House Since 1975 ย้อนรอยความสำเร็จตลอด 50 ปี แห่งความมุ่งมั่นและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ ซึ่งตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ลา โรช-โพเซย์ ได้ยึดมั่นในพันธกิจสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาผิวอย่างตรงจุด พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก ด้วยการทำงานร่วมกับแพทย์ผิวหนังอย่างใกล้ชิด รวมถึงความไว้วางใจที่สั่งสมระหว่าง แบรนด์-แพทย์ผิวหนัง-ผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรากฐานสำคัญที่ผลักดันให้แบรนด์เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ได้รับการยอมรับให้เป็นแบรนด์เวชสำอางที่แพทย์ผิวหนังแนะนำมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีบทบาทสำคัญในการดูแลผิวหลากหลายปัญหา ได้แก่ สิว, การปกป้องจากรังสียูวี, การฟื้นฟูผิว, ความกระจ่างใส, การต่อต้านริ้วรอย และการดูแลผิวจากผลข้างเคียงของการรักษามะเร็ง
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่หยุดนิ่ง ลา โรช-โพเซย์ ประกาศพร้อมเดินหน้าสู่อนาคตในอีก 50 ปีข้างหน้า ด้วยนวัตกรรมดูแลผิวที่ล้ำสมัย ตอกย้ำจุดยืนในฐานะแบรนด์เวชสำอาง เพื่อทุกคนในครอบครัวที่มีปัญหาผิวโดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการดูแลผิวอย่างลึกซึ้งและตรงจุด ครอบคลุมทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 100 ปี ซึ่งหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ โปรแกรม “SPOTSCAN” เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาผิวด้วย AI ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้บริโภคเข้ากับคำแนะนำจากแพทย์ผิวหนังได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังมีนวัตกรรมโมเลกุล “MELASYL” ซึ่งเป็นก้าวใหม่ในการจัดการปัญหาจุดด่างดำ และสีผิวไม่สม่ำเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านพันธกิจหลักของลา โรช-โพเซย์ มุ่งมั่นเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและมนุษยธรรม พร้อมนำเสนอแนวทางการดูแลผิวที่ล้ำสมัย ผสานพลังของวิทยาศาสตร์เข้ากับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นมนุษย์ ด้วยแผนงานสำคัญเพื่อ “เปลี่ยนชีวิต” ของผู้คนและโลกอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ความมุ่งมั่นเพื่อสังคม อาทิ การจัดทำโครงการเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผ่านโครงการ Cancer Support เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยและผู้ดูแล ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ และส่งมอบกำลังใจแด่ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวด้วยความเชื่อเรื่อง Healing Power of Touch และความมุ่งมั่นเพื่อโลก ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในโรงงาน โดยใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 100% ภายในปี 2030
นอกจากนี้ ลา โรช-โพเซย์ ยังได้ประกาศแผนรุกตลาดประเทศไทย ด้วยเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน 3 ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทย พร้อมตอกย้ำพันธกิจหลักของ ลา โรช-โพเซย์ ที่ว่า “สุขภาพผิวสำคัญกว่าแค่ความงาม แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพใจและคุณภาพชีวิต” ผ่านแนวทางสำคัญ ได้แก่ 1) ส่งต่อความรู้โดยตรง ผ่านแคมเปญให้ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังและการดูแลผิวอย่างถูกวิธี 2) การใช้พลังของอินฟลูเอนเซอร์ ถ่ายทอดข้อมูลทางการแพทย์ในรูปแบบเข้าใจง่าย เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล 3) ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (HCPs) ให้ความรู้เชิงลึก และคำแนะนำจากแพทย์ผิวหนังสู่สาธารณชน 4) การให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงการดูแลผิว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่แพทย์ผิวหนังยังไม่ครอบคลุม ผ่านช่องทางออนไลน์ และคอนเทนต์ทางการแพทย์ที่เข้าถึงง่าย
โดยตลอดการเดินทาง 50 ปี ลา โรช-โพเซย์ ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไอคอนิกมากมาย จนได้รับการยอมรับในฐานะ "สกินแคร์เปลี่ยนชีวิต" อย่างแท้จริง อาทิ EFFACLAR DUO+M กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงสำหรับผิวที่มีปัญหาสิว ANTHELIOS UVMUNE 400 SPF50+ PA++++ กลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดเนื้อเบา ปกป้องผิวถึง Ultra-long UVA MELA B3 SERUM เซรั่มลดเลือนจุดด่างดำฝังลึก ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ CICAPLAST BAUME B5+ บาล์มเข้มข้นสูตรอ่อนโยนสำหรับผิวที่มีผิวบอบบางมีแนวโน้มระคายเคืองง่าย เหมาะกับทุกคนในครอบครัว และ LIPIKAR BAUME AP+M บาล์มบำรุงผิวสำหรับผิวแห้งและมีแนวโน้มระคายเคืองง่าย ใช้ได้ทุกช่วงวัย ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจกับ ลา โรช-โพเซย์ (La Roche-Posay) สู่ 50 ปีข้างหน้าเพื่อผู้คนและโลกอย่างยั่งยืน ผ่านการช้อปผลิตภัณฑ์สกินแคร์อันดับ 1 ที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกแนะนำ ได้ที่ร้าน Watsons, Boots, EVEANDBOY, Beautrium และห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ Watsons Online, Boots Online, Shopee, Lazada, EVEANDBOY Online, Beautrium Online, TikTok shopและ Konvy