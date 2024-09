“อเนสซ่า” แบรนด์กันแดดอันดับ 1 ในเอเชีย* จัดงานสุดยิ่งใหญ่ No.1 Suncare in Asia & Suncare Expert ตอกย้ำการเป็นแบรนด์กันแดดชั้นนำ สำหรับทุกสภาพผิว

แบรนด์กันแดดอันดับ 1 ในเอเชีย* ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์กันแดด จัดงาน No.1 Suncare in Asia & Suncare Expert โดยมีร่วมกับสองนักแสดงสาวรุ่นใหม่และร่วมงานและสัมผัสนวัตกรรมด้านการปกป้องผิวจากแสงแดด เหนือชั้นด้วยการผสานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Auto Repair (ออโต้ รีแพร์) และ Auto Booster (ออโต้ บูสเตอร์) เพียงหนึ่งเดียวเฉพาะ ANESSA ที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวีต่อเนื่องยาวนานไม่ขาดตอน มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบ Sustainable Paper Box ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และท้องทะเล (Ocean Friendly) ตั้งเป้าหมายครองตำแหน่งผู้นำแบรนด์กันแดดในประเทศไทยและแบรนด์กันแดดอันดับหนึ่งในเอเชียต่อเนื่อง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ผู้จัดการอาวุโส ผลิตภัณฑ์ ANESSA (อเนสซ่า) เผยว่า ANESSA (อเนสซ่า) เป็นผลิตภัณฑ์กันแดดจากประเทศญี่ปุ่นได้รับความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการปกป้องผิวจากแสงแดดจากกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยและเอเชียมาโดยตลอด จนขึ้นแท่นเป็นแบรนด์กันแดดอันดับ 1 ในเอเชีย* โดยวัตถุประสงค์สำหรับการจัดงาน No.1 Suncare in Asia & Suncare Expert ในครั้งนี้ เพื่อขอบคุณผู้บริโภคที่มอบความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์กันแดด ANESSA และตอกย้ำความเป็นแบรนด์กันแดดอันดับ 1 ในเอเชีย ทั้งนี้ ANESSA ยังคงพัฒนาเทคโนโลยี และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในผลิตภัณฑ์กันแดดอย่างต่อเนื่องเพื่อการปกป้องผิวจากแสงแดดได้อย่างสมบูรณ์ โดยปีนี้เราได้นำเสนอเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์กันแดดใหม่ล่าสุด Auto Repair (ออโต้ รีแพร์) ที่มีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ANESSA Gold Series ประกอบไปด้วย ANESSA Gold Milk, ANESSA Gold Gel และ ANESSA Gold Spray ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารกันแดดให้ผสานกันกลายเป็นเกราะปกป้องผิวจากรังสี UV ได้ต่อเนื่องยาวนาน ไม่ขาดตอน นอกจากนี้ยังมี Smooth Protect Technology Air (สมูท โพรเทค เทคโนโลยี แอร์) ที่มีอยู่ใน ANESSA Mild Milk กันแดดเนื้อน้ำนมเบาบาง คุมมันยาวนาน 8 ชั่วโมง** เหมาะสำหรับผิวบอบบาง ผิวมีแนวโน้มระคายเคืองง่ายและสามารถใช้กับผิวเด็กได้อีกด้วยนอกจากจุดแข็งของเราในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์กันแดดมาอย่างต่อเนื่อง เรายังให้ความสำคัญกับเรื่องประสิทธิภาพการปกป้องผิวจากแสงแดดและเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมซาบเร็ว เหมาะกับผิวคนเอเชีย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทำวิจัยเพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจมากที่สุด ทั้งในด้านประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด และเนื้อสัมผัสที่บางเบา ซึมซาบเร็วที่เหมาะกับผิวคนไทย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ ANESSA (อเนสซ่า) ยังมีส่วนผสมของสกินแคร์มากถึง 50% จึงเป็นกันแดดที่ปกป้องพร้อมบำรุงผิว สามารถใช้เป็นไพรเมอร์ก่อนแต่งหน้าได้ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย และทุกสภาพผิว เรียกได้ว่า ANESSA (อเนสซ่า) ตอบโจทย์คนเอเชียรวมทั้งคนไทยที่สุด ณ วันนี้ จนทำให้ผลิตภัณฑ์กันแดด ANESSA (อเนสซ่า) เป็นกันแดดอันดับ 1 ในเอเชีย และเราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ของเอเชียต่อเนื่องด้วยครับ”คุณเชิดชัย ดวนใหญ่ กล่าวต่อว่า “นอกจากนี้เรายังได้เปิดตัว “สกาย วงศ์รวี” Friend of ANESSA Thailand ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่าน เนื่องจาก “น้อง สกาย” เป็นนิวเจเนอเรชั่น มีบุคลิกแอคทีฟ สดใสและมีความสุข มั่นใจในการทำกิจกรรมต่างๆภายใต้แสงแดด ที่สำคัญสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนบุคลิกตรงกับแบรนด์ ANESSA ได้เหมาะสมเป็นอย่างดีครับ“จากภาพรวมของผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีมูลค่าสูงหลายพันล้านบาท กันแดดยังถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตมากกว่าสกินแคร์อื่น ๆ และประเทศไทยเป็นประเทศที่ตลาดการแข่งขันของครีมกันแดดสูงมาก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากคนหันมาทำกิจกรรมมากขึ้น อีกทั้งสภาวะอากาศร้อนและมลภาวะก็ทวีความรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์กันแดดในประเทศไทยมีความต้องการค่อนข้างสูง ทั้งนี้ เราตั้งเป้าหมายคงความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์กันแดดในประเทศไทย และอันดับ 1 ในเอเชียต่อเนื่อง โดยมีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่เน้นไปที่ Consumer Centric เรามุ่งหวังให้ผู้บริโภคจดจำ ANESSA (อเนสซ่า) ในฐานะแบรนด์กันแดดอันดับ 1 ในเอเชียที่ตอบโจทย์ผิวคนไทย ผ่านการสื่อสารกับลูกค้าในทุกช่องทาง ทั้งออฟไลน์ และทางออนไลน์ โซเชียลมีเดียเราคาดหวังว่า ANESSA (อเนสซ่า) เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผิวคนไทย และเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง เพราะผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบมาเพื่อผิวคนเอเชียโดยเฉพาะ เนื้อบางเบา ซึมซาบเร็ว ผสานเทคโนโลยีการปกป้องผิวจากแสงแดดพร้อมการบำรุงในหนึ่งเดียว อยากให้ทุกคนติดตามการสื่อสารทุกช่องทางและกิจกรรมที่ให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วม รับรองไม่ผิดหวังครับ” คุณเชิดชัย ดวนใหญ่ กล่าวทิ้งท้ายพบกับผลิตภัณฑ์กันแดด ANESSA ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Watsons, EVEANDBOY, Beautrium, Tops, Boots, Tsuruha, Matsukiyo, Donki, Sephora และช่องทางออนไลน์ผ่าน Watsons Online, Lazada Flagship Store, Shopee Flagship Store และ Konvy*จากข้อมูลมูลค่าการขายปลีก ประเภทสินค้า Beauty and Personal Care ปี 2023 ในประเทศเอเชียแปซิฟิก รวบรวมโดย Euromonitor, Beauty and Personal Care 2024 edition **จากผลการทดสอบทางคลินิก ในกลุ่มตัวอย่าง 33 คน โดย Guangzhou Landproof Testing Co.,Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566