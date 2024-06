MCA เผยไตรมาส 2 จ่อนิวไฮต่อเนื่อง

นายภักดี เหล่างาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ “MCA” เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจจัดกิจกรรมทางการตลาดในปีนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะการจัดกิจกรรมทางการตลาดถือเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมทางการตลาดแบบ B2B และ B2C เพื่อกระตุ้นยอดขายและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภค โดยหลังจากนี้เป็นต้นไป การฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง โดยจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ ทำให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวแปรในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเร่งจัดกิจกรรมทางการตลาด ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและส่งผลเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจของ MCA โดยล่าสุดบริษัทคว้างานการให้บริการด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดรายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 280 ล้านบาท จำนวน 10 โปรเจกต์ ซึ่งทุกโปรเจกต์จะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งการรับรู้รายได้ดังกล่าวจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ MCA ยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดย 10 โปรเจกต์ดังกล่าว ประกอบด้วย 1.บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด มูลค่างานกว่า 80 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 1 ปี โดยบริษัทเริ่มทยอยรับรู้รายได้เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 4/2566 ที่ผ่านมา เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อไตรมาสจนครบระยะสัญญา ภายใต้การให้บริการดูแลงาน ในส่วนพนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandiser) 2.บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด คิดเป็นมูลค่ารวม 9,276,601.70 บาท ภายใต้ผลิตภัฑณ์ Downy โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ พ.ย.2566 สิ้นสุด เม.ย.2567 นั้น ล่าสุดทางบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ได้ขยายเวลาการดำเนินงานออกไปอีก 2 เดือน ส่งผลให้สัญญางานจะจบในเดือนมิถุนายน 2567 โดยรูปแบบการให้บริการยังเหมือนเดิมคือการจัดหาพนักงานจัดเรียงสินค้า Outsourcing Key Account และ Van Activities Outsourcing Key Account ผ่านช่องทางจำหน่าย Makro, Traditional Trade, Big C และ Lotus3.บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Caltrate และ Centrum คิดเป็นมูลค่า 10,000,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน ก.ค.2566-มิ.ย.2567 รูปแบบการให้บริการพนักงานแนะนำสินค้า Outsourcing Key Account โดยจำหน่ายผ่านช่องทาง Pharmacy BKK & UPC4.บริษัท แลคตาซอย จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Lactasoy Soy Milk, Lactasoy Prompt, Lactasoy Gold Series, Benefitt Soy Milk, Sang Sang Soy Milk มูลค่างาน 24,894,689.04 บาท ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ค.2566-30 มิ.ย.2567 รูปแบบให้บริการ Key Account ผ่าน Modern trade 133 สาขา และ Traditional Trade 299 สาขา 58 จังหวัด ทั่วประเทศ 5.บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง Smooth E และ Dentiste ระยะเวลาสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ.2567-31 ม.ค.2568 คิดเป็นมูลค่ารายได้รวมทั้งสัญญา 58,406,227.20 บาท แบ่งเป็นรูปแบบประเภทการให้บริการด้าน Merchandiser SHARE SERVICE ผ่านขอบเขตพื้นที่ช่องทางจำหน่าย Modern trade ทั่วประเทศ 1,200 สาขา และรูปแบบการให้บริการ CVS EXCLUSIVE ผ่านช่องทางจำหน่าย CVS TOTAL 10,942 สาขา และ 75 สาขาทั่วประเทศ6.บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มูลค่ารายได้ทั้งสัญญา 7,960,920 บาท ระยะเวลา 16 ก.พ.2567-15 ก.พ.2568 ภายใต้รูปแบบให้บริการพนักงานจัดเรียงสินค้า Merchandiser & RO ผ่านช่องทาง 7-11, Mini Big C, Lotus mini, Cj และTop daily 7.บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์นม ENFA แบ่งเป็นระยะเวลา PHASE 1 เริ่มตั้งแต่ มี.ค.-พ.ค.2567 และ PHASE 2 เดือน ก.ย.2567-ต.ค.2567 คิดเป็นมูลค่างาน 5,539,691.60 บาท รูปแบบให้บริการ Outsourcing Key Account โดยทำการตลาดช่องทางจำหน่าย 77 จังหวัดทั่วประเทศ และPOST ประชาสัมพันธ์สินค้าช่องทาง FACEBOOK8.บริษัท โจตัน ไทย จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ สีโจตัน (JOTUN) คิดเป็นมูลค่า 38,401,044 บาท ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-31 ธ.ค.2567 รูปแบบการให้บริการ พนักงานแนะนำสินค้า Outsourcing Key Account ผ่านช่องทางจำหน่าย Home Pro, Mega Home, Global House กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด 9.บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Moccona Coffee และ Super Coffee มูลค่างาน 115,216,430.40 บาท เฉลี่ยทยอยรับรู้รายได้ปีละ 38,405,476.80 บาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค.2567-28 ก.พ.2570 รูปแบบให้บริการ พนักงานจัดเรียงสินค้า Outsourcing Key Account และ Van Activities Outsourcing Key Account ผ่านช่องทางจำหน่าย Traditional Trade 691 สาขา10.บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง CETAPHIL มูลค่างาน 6,922,971.00 บาท ระยะเวลา1 ปี ตั้งแต่เดือน 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2567 แบ่งเป็นรูปแบบให้บริการ MERCHANDISE SHARE SERVICE ผ่านช่องทาง Modern trade 490 สาขาทั่วประเทศ เช่น Watsons, Boots, Eve and Boy, Beautrium, Lotus Pharmacy, Big C Pure และ Tops รูปแบบให้บริการ CVS SHARE SERVICE ช่องทาง7 - Eleven 3,273 สาขาทั่วกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังทำการตลาด ผ่านช่องทาง Modern trade และ Traditional Tradeนายภักดี กล่าวทิ้งท้ายว่า จากแผนขับเคลื่อน Business Model ของ MCA ที่ให้บริการด้านแผน กลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบ One-stop Service Marketing Solution สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างครบวงจร ภายใต้การบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล การให้บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า การให้บริการพนักงานแนะนำสินค้า และการให้บริการจัดเรียงสินค้า และล่าสุดขยายสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของการให้บริการ เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หลังจาก MCA เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนและมีศักยภาพการรับงานใหม่ที่มีขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีนี้ MCA ตั้งเป้าอัตราการเติบโตของรายได้แตะ 600 ล้านบาท ตามเป้าที่วางไว้