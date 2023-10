PURICAS แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เจลลดรอยดำจากสิว กับนวัตกรรมเอกสิทธิ์ ScarZiro พร้อมพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ “วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” ผ่าน Campaign #Winทุกรอยแผล

วันที่ 11 ตุลาคม 2566แบรนด์ไทยผู้บุกเบิกตลาดลดรอยแผลเป็น ด้วยสารสกัดจากต้น Dragon’s blood จากประเทศสเปน ซึ่งเป็นศาสตร์การรักษาที่มีตั้งแต่ยุคสมัยของชาวอินคานำมาสมานแผลต่าง ๆ จนมาเป็นนวัตกรรมการดูแลรอยแผลเป็นที่ดีที่สุดในปัจจุบัน​ล่าสุด ในวาระครบรอบ 10 ปีตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเจลลดรอยแผลเป็น ภายใต้การบริหารงานโดย ผู้อำนวยการแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท สยาม คอนโซลิเดท เทรดดิ้ง จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท DLHC จัดแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่ เจลลดรอยดำจากสิว “Puricas Intensive Dark Spot and Acne Scar Gel” พร้อมกับพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ “วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” จากผู้ที่มีประสบการณ์เคยใช้ผลิตภัณฑ์ จนมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์ ผ่าน Campaign #Winทุกรอยแผล ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ The Scarlationship Journey “การเดินทางผ่านความผูกพันผ่านรอยแผล” โดยภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากพันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ อาทิ Zuellig Pharma, CP Consumer Products, คู่ค้าช่องทาง Modern Trade อย่าง EVEANDBOY, Beautrium, Watsons, Boots, Lab Pharmacy, คู่ค้า E-Commerce ทั้ง Shopee, Lazada และ Konvy รวมถึงคู่ค้าจากประเทศจีนและร้านยา มาร่วมงาน ณ ลาน THE UNDERGROUND ชั้น LG สยามสแควร์ วัน“เพียวริก้าส์ เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาสูตรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยดูแลทุกรอยแผลเป็น ไม่ให้เป็นอุปสรรคทำลายความสุขและความมั่นใจ ในการใช้ชีวิตของทุกคน และในวาระครบรอบ 10 ปี เพียวริก้าส์ เราได้นำนวัตกรรมเอกสิทธิ์ล่าสุดอย่าง ScarZiro และ เทคโนโลยี RSA มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าตัวใหม่ล่าสุด เจลลดรอยดำจากสิว ของ Puricas นั่นก็คือ “Puricas Intensive Dark Spot and Acne Scar Gel” ที่สามารถจัดการรอยดำจากสิวที่ถือเป็นรอยดำที่จางยากมาก ๆ ให้จางลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยในกระบวนการ Whitening ผิวและผลัดเซลล์ผิวเก่าในทุกครั้งที่ใช้ ถือเป็นความตั้งใจที่เพียวริก้าส์จะมอบให้ทุกคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้มีความสุขและมั่นใจในการใช้ชีวิตครับ”เผยว่า “จากที่ได้ฟังเรื่องราวของแบรนด์และการพัฒนามาตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเรื่องราวจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้จริง ๆ ความผูกพันจากวันแรกที่เป็นแผลเป็น จนแผลหาย ผมรู้สึกว่าเราก็เหมือนกัน เพราะเราใช้เพียวริก้าส์มาตั้งแต่เราวัยรุ่น เพราะต้องเริ่มดูแลผิวตัวเอง และ เพียวริก้าส์ก็เป็นตัวช่วยสำคัญ ที่ทำให้เราผ่านเรื่องราวหนัก ๆ มาได้ ทั้งเรียนหนัก งานเยอะ ฝึกซ้อมทุกอย่าง จนได้เป็นวินในทุกวันนี้ วินก็เป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมทางของเพียวริก้าส์เหมือนกัน วินเริ่มใช้ตัวนี้เลย มังกรแดง ช่วยลดรอยแดงจากสิว เพราะเพียวริก้าส์ มีสารสกัดจาก Dragon’s blood ส่วนผสมหลักสุดเข้มข้น และ Scarziro เทคโนโลยีเฉพาะของ PURICAS ฟื้นคืนสภาพผิว รอยสิวจาง ซึมเร็ว ไม่แสบ แล้วผมแต่งหน้าบ่อย ตัวนี้ไม่ทำผิวเป็นคราบ เราก็เลยมั่นใจใช้มาตลอด คู่ควรกับ #Winทุกรอยแผล จริงๆ ไม่ใช่แค่รอยสิว รอยแผลเป็นยุงกัด หรือ เราไปหกล้ม หรือเล่นกับน้องหมาน้องแมวแล้วโดนฟันเค้า เล็บเค้า เป็นแผล ก็ทาได้หมดทุกรอย Hashtag นี้วินเลยชอบมาก Win จริงๆ และยังเข้ากับคำที่วินเคยพูดว่า Always WIN จริงๆ”